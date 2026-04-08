Ecuador protesta por declaraciones de Petro sobre Jorge Glas y exige respeto a su soberanía

Presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ecuador formalizó una nota diplomática de protesta contra el presidente Gustavo Petro por sus declaraciones en las que califica como “preso político” al exvicepresidente Jorge Glas.

En el documento conocido en las últimas horas y fechado del 7 de abril de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano expresa su “más enérgica protesta” y rechaza de forma categórica esa caracterización: “El ciudadano en mención no es un perseguido político, sino un sentenciado por la justicia ecuatoriana tras procesos legítimos por delitos de asociación ilícita, además de enfrentar procesos por peculado”.

La Cancillería ecuatoriana subraya que las decisiones judiciales han sido adoptadas por autoridades competentes y dentro del marco legal vigente: “Estas decisiones fueron adoptadas por autoridades competentes conforme a la Constitución, el Estado de Derecho y las garantías del debido proceso”. En esa línea, insiste en la independencia del sistema judicial del país y advierte que cuestionarlo desde el exterior vulnera normas fundamentales del derecho internacional: “Cualquier intento de deslegitimar estas sentencias desde el exterior constituye una violación flagrante del principio de no intervención”.

El pronunciamiento también señala que las declaraciones de Petro afectan el vínculo bilateral: “Las falsas declaraciones formuladas por el Presidente Gustavo Petro solo contribuyen a deteriorar el estado de las relaciones diplomáticas”.

Además del reclamo por el caso Glas, Ecuador introduce un señalamiento directo sobre la situación en la frontera común, responsabilizando a Colombia por fallas en el control territorial: “La persistente falta de control y el abandono de la frontera por parte del Estado colombiano […] ha facilitado el libre tránsito de grupos criminales y el tráfico de drogas”.

En el cierre del documento, el Gobierno ecuatoriano señala: “El Ecuador exige el cese inmediato de declaraciones que vulneran su soberanía” y “exige un compromiso real de Colombia de fortalecer la vigilancia fronteriza, combatiendo con eficacia el narcotráfico”.