Educación y cambio climático, los ejes de Petro para Cúcuta tras diálogo regional

El presidente Gustavo Petro lideró el diálogo en Cúcuta, del que participaron habitantes de 23 municipios ubicados en la zona de frontera con Venezuela. Foto: Cortesía SIG

La Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta fue el lugar escogido por el Gobierno para el desarrollo del diálogo regional en esa ciudad. Por primera vez el presidente Gustavo Petro lideró estos encuentros, que anunció en su primera alocución presidencial y que se basan en visitas a diferentes regiones para escuchar las preocupaciones y propuestas de los habitantes, con el fin de traducirlas en los programas que tendrá el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026.

El diálogo se prolongó durante toda la mañana de este jueves y a su término el presidente Petro ofreció un discurso con las conclusiones del encuentro. Según dijo, la educación, el cambio climático y el desarrollo de estrategias para que la “frontera no sea simplemente un puente”, serán los ejes de su gobierno para Cúcuta.

Respecto a la educación, el jefe de Estado señaló que su propósito es que todos los jóvenes puedan acceder a ella como un derecho.”No es posible un territorio próspero, democrático y pacífico si no hay un crecimiento del conocimiento y de la sociedad en general”, destacó Petro, y resaltó la búsqueda de una sociedad del conocimiento, que no será posible si “no se desarrollan, no se expanden y no aumentan en calidad” los procesos educativos. Con esas bases, dijo, será posible “democratizar la educación y que todas las visiones puedan ser parte del conocimiento”.

Otro de sus anuncios sobre el tema fue la necesidad de desarrollar una educación desde la libertad, “donde el pensamiento pueda fluir y donde el conocimiento pueda ser posible”. En ese sentido, anticipó que en el Plan Nacional de Desarrollo, que será la hoja de ruta de su gobierno, no solo la educación, sino todos los proyectos se edificarán sobre “la base de la libertad”.

En medio del discurso, Petro aprovechó para nombrar a Carlos Bolívar como su delegado en el Consejo Superiores de la U. Francisco de Paula Santander. A pesar de la juventud de su elegido, el mandatario destacó sus cualidades profesionales y señaló que casi todos los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas del país son jóvenes, como una apuesta de su gobierno por la representación juvenil en las universidades.

Por otro lado, Petro hizo referencia a la temporada de lluvias que vive Cúcuta. A pesar de que buena parte del país también está pasando por la misma situación, el mandatario destacó que es un problema que viene de no planificar el territorio alrededor de la vida. “La distancia electoral tiene que ver con la costumbre en la región desde hace unas décadas de planificar el territorios alrededor de la muerte, del asesinato, de la política convertida en crimen del Estado”.

Con eso, dio paso a sus consideraciones sobre el cambio climático que ya ha mencionado en diferentes escenarios, incluso ante los líderes del mundo congregados en la Asamblea de Naciones Unidas. “Estas lluvias permanentes, casi torrenciales, muchas veces que van inundando municipio por municipio son la expresión del principal problema de la humanidad la crisis climática”, mencionó Petro, para quien dicha problemática se origina en “el sistema económico del mundo” y los “modos de producir y consumir las energías que utilizamos”.

De forma concreta, sobre los santanderes, Petro preguntó ante el auditorio si consideraban que “Santurbán es para la minería del oro”, recibiendo varios aplausos por parte de los asistentes. “Santurbán no es solo el páramo, es el agua que nace allá a través del frailejón, que algunos congresistas consideran satánico”, añadió sobre su negativa a que allí se dé explotación minera.