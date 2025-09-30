Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Efecto visa: grueso del gabinete Petro rechaza documento de EE. UU. y abre otra polémica

El Ejecutivo se alista para entablar un diálogo fragmentado con su mayor socio comercial, con el que ya se ha enfrentado a tres impases en lo que va del año. A menos de 10 meses para que la administración actual en la Casa de Nariño deje el poder, ya hay pistas de la lucha discursiva del próximo año que tocará ampliamente la política exterior.

Redacción Política
30 de septiembre de 2025 - 02:03 a. m.
El consejo de ministros de este lunes comenzó con una declaración conjunta del gabinete en respaldo al presidente Gustavo Petro.
El consejo de ministros de este lunes comenzó con una declaración conjunta del gabinete en respaldo al presidente Gustavo Petro.
Foto: Presidencia

Tuvieron que pasar cerca de 72 horas para que el gabinete del presidente Gustavo Petro comenzara a ejecutar las primeras acciones definitivas en respuesta a la revocación del visado del jefe de Estado por parte de Estados Unidos. Y lo hicieron luego de reuniones y diálogos que ocurrieron a lo largo de este fin de semana, todo para que este mismo lunes se vieran los efectos directos y su relato se extendiera al proceso electoral por el que pasa el país.

Eso se une a lo que anticipó este lunes El Espectador sobre el plan que se delineó...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

Donald Trump

Estados Unidos

Consejo de ministros

ONU

Palestina

 

Aquiles Brinco(jhlcb)Hace 24 minutos
No se podría esperar cosa distinta de los ministricos y ministricas del gobierno del “cambio”, q’ no llegaron a los cargos por méritos, sino por ser unos absolutos lamesuelas del exguerrillero presidente.
Pathos(78770)Hace 30 minutos
Es un gran sancocho el q el gobierno tiene en la cabeza, q sol busca agitar el interés político de Petro para fungir como "líder mundial' aunque sea por la puerta de atrás. Lo q llaman dignidad no es mas q torpeza,terquedad y falsedad porque aPetro no le interesa denunciar el barbarie rusa contra Ucrania
AMG(sn097)Hace 40 minutos
Sigue faltando la mitad de la historia: las acciones del gobierno gringo. El relato de acciones unilaterales... pues es como maniqueo? no les parece?
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.