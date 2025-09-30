Efecto visa: grueso del gabinete Petro rechaza documento de EE. UU. y abre otra polémica

El consejo de ministros de este lunes comenzó con una declaración conjunta del gabinete en respaldo al presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Tuvieron que pasar cerca de 72 horas para que el gabinete del presidente Gustavo Petro comenzara a ejecutar las primeras acciones definitivas en respuesta a la revocación del visado del jefe de Estado por parte de Estados Unidos. Y lo hicieron luego de reuniones y diálogos que ocurrieron a lo largo de este fin de semana, todo para que este mismo lunes se vieran los efectos directos y su relato se extendiera al proceso electoral por el que pasa el país.

Eso se une a lo que anticipó este lunes El Espectador sobre el plan que se delineó...