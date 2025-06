Congreso agendó debate de la laboral y dio a conocer fecha para votar la consulta

Ministro del Interior durante el debate de la Reforma Laboral realizado en la Comisión Cuarta – Senado de la República Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Este miércoles iniciará en la plenaria del Senado el último debate de la revivida reforma laboral, luego de que la mesa directiva, comandada por el conservador Efraín Cepeda, determinara que la suspensión de debates legislativos adoptada tras el atentado contra el senador Miguel Uribe irá hasta este 10 de junio.

La noticia la dio a conocer la senadora y presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, quien indicó que este miércoles a las 8:00 de la mañana empezará el cuarto y último debate del proyecto presentado por el Gobierno, que hace aproximadamente un mes fue revivido en la plenaria.

El gobierno del presidente Gustavo Petro viene haciendo una especial vigilancia en el articulado de la reforma, pues tiene sus peros con la manera en que salió de su tercer debate en la Comisión Cuarta del Senado y la ponencia mayoritaria que fue radicada. Por lo mismo, viene presionando con decretar la consulta popular.

En todo caso, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, dijo que se priorizará el trámite de esta reforma para concluir con su último debate y así pasar a la conciliación del proyecto antes del 20 de junio, fecha en la que concluye la actual legislatura.

“Vamos a darle prioridad a la reforma laboral, lo primero es lo primero. Ya está muy debatida y los trabajadores la están esperando y el Congreso y en especial el Senado no van a ser inferiores a eso”, sostuvo Cepeda.

El senador también habló sobre la segunda consulta popular que radicó el Gobierno, asegurando que se votará entre este jueves y el próximo lunes. Esta medida cuenta con 16 preguntas, las 12 de la anterior consulta, que están relacionadas con modificaciones en el sistema laboral, y cuatro más vinculadas con la reforma a la salud.

Cepeda se refirió a la primera consulta popular y a la intención que tiene la Casa de Nariño de convocarla vía decreto. De hecho, este lunes se conoció que ya existe el documento y que cuenta con la firma de todos los ministros.

“Es un exabrupto, la consulta no se aprobó y se hundió. Así lo certifica el secretario del Senado (Diego González) y no creo que la autoridad electoral vaya a atreverse a convocar a las urnas así el decreto lo firmen el presidente con todos sus ministros. La consulta no existe”

