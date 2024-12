Cepeda aseguró que el Congreso quiere consensos, pero que no acepta “imposiciones”

El presidente del Congreso volvió a hablar del choque entre Ejecutivo y Legislativo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Efraín Cepeda, presidente del Congreso, se refirió este martes 24 de diciembre al llamado que hizo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para iniciar el 2025 con las conversaciones del llamado acuerdo nacional. Según el senador conservador, desde el Legislativo siempre han estado dispuestos a ese diálogo, pero sin poner en riesgo la independencia del poder que representan.

“Desde hace dos años nos tienen hablando del famoso acuerdo nacional y no sabemos qué significa, hay que definir bien eso del consenso, el consenso no puede ser una imposición del ejecutivo y un arrodillamiento del legislativo, mientras yo esté en la presidencia del Senado no lo voy a permitir, porque este es un poder público absolutamente independiente”, dijo Cepeda en una entrevista publicada por el propio Senado.

Lea también: Así fue el choque entre Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar por regreso al país de Fabio Ochoa

De acuerdo con el senador, la principal condición para aceptar un debate sobre el acuerdo nacional es que el Gobierno escuche las diferentes posturas de las bancadas y no trate de imponer sus apuestas en las reformas. Según dijo, esa actitud del Ejecutivo fue la que generó el hundimiento de apuestas claves como la reforma política y la ley de financiamiento, por lo que Petro ha cuestionado en varias oportunidades al Congreso.

Por otra parte, en un mensaje en su cuenta de X, el conservador habló de un nuevo dardo del presidente Petro en su contra y aseguró que, por ahora no le dirá nada. “Me voy a abstenerse de responder por respeto al pueblo colombiano, que está celebrando una fiesta religiosa y próximamente un nuevo año, que esperamos nos devuelva en algo la esperanza, confianza y optimismo que hemos perdido”, explicó.

El presidente Petro ha escrito un nuevo mensaje en el que me menciona, pero me voy a abstener de responderle por respeto al pueblo colombiano, que está celebrando una fiesta religiosa y próximamente un nuevo año, que esperamos nos devuelva en algo la esperanza, confianza y… — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) December 24, 2024

No se pierda: Petro habló sobre los resultados del Minigualdad: “no veo Congreso para rehacerlo”

Cabe anotar que el presidente Petro ha sostenido, en diferentes espacios, que Efraín Cepeda lideró una estrategia para tumbar la ley de financiamiento, que a su juicio era la posibilidad de impulsar sectores claves como el turismo, pero también de financiar los subsidios de vivienda y las altas tarifas de energía en el Caribe.

En sus críticas, el mandatario ha señalado que la oposición de Cepeda se debe a que está buscando la Presidencia, pero éste le respondió, en una entrevista con El Espectador, que no es así: “no sé el porqué de esa obsesión de que yo quiero hacer trampolín a la Presidencia de la República, y mucho menos hablar de romper las reglas democráticas. Eso no cabe en la cabeza de casi ningún colombiano”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.