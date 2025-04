Cepeda le pidió respeto a Petro luego de ser señalado de “desfinanciar” el Estado

Presidente Gustavo Petro y senador Efraín Cepeda. Foto: Archivo

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, le respondió al presidente Gustavo Petro luego de que el jefe de Estado indicara en medio de su consejo de ministros que el conservador es responsable de desfinanciar al Estado como una estrategia opositora.

EL presidente Petro rechazó nuevamente que las comisiones económicas del Congreso no hayan aprobado en diciembre de 2024 la ley de financiamiento con la que el Gobierno buscaba solventar el hueco fiscal del Presupuesto de este año.

Y esta vez indicó que Cepeda, quien integra las económicas y votó negativo al proyecto “saboteó la Ley de Financiamiento y nos dejó un presupuesto desequilibrado. Decidió desfinanciar al Gobierno como estrategia de oposición”.

A esto, Cepeda respondió indicando que se trataba de falsedades de parte del Ejecutivo y defendió la determinación de las comisiones, que no solo negaron la ley de financiamiento, sino también el Presupuesto General, que fue entonces expedido por decreto.

“Señor Presidente Petro, repetir una falsedad no la convierte en verdad. He insistido en que respete la autonomía del Congreso. Rechazamos la ley de financiamiento tras un análisis riguroso, concluyendo que era perjudicial para la economía. Su propuesta, mal fundamentada y precipitada, no fue rechazada por oposición política, sino por responsabilidad”, dijo el presidente del Senado.

Igualmente, el senador cuestionó que ese tipo de declaraciones, que no son nuevas, Petro las lanzara a través de la transmisión de su consejo de ministros de este lunes, donde el tema principal abordado fue la problemática de la fiebre amarilla en el país.

“Es inaceptable que utilice canales nacionales para difamar a otros poderes públicos y difundir falsedades. Exijo respeto hacia las instituciones, algo que su trayectoria, incluyendo su reciente desacato al fallo del Consejo de Estado que le prohíbe abusar de los medios privados, demuestra que usted no valora”, concluyó.

La tensa relación entre Petro y Cepeda ha venido escalando de nivel en los últimos meses y este capítulo del proyecto económico terminó por aumentar las fricciones y por posicionar al Partido Conservador en una especie de oposición, pese a estar declarado en independencia.

Cepeda saldrá en junio de la mesa directiva del Senado y se espera que esta silla sea ocupada a partir del 20 de julio por el Partido Liberal, una colectividad más cercana a la agenda del Gobierno, pero que atraviesa fuertes divisiones internas.

