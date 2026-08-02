Petro deja el poder con un cambio en el paradigma de gobierno: ¿qué efectos tendrá?

Gustavo Petro recibe su último desfile del 20 de Julio como presidente. Foto: Presidencia de Colombia

Este 6 de agosto culminarán cuatro años del primer gobierno de izquierda que, para bien o para mal, dejarán una profunda huella en el rumbo político de Colombia. Gustavo Francisco Petro Urrego cumplirá 1.460 días dictando el rumbo del país en medio de un discurso enfocado en el cierre de brechas sociales, la recuperación de los derechos para “el pueblo” y la apuesta de convertir a Colombia en “la potencia mundial de la vida”.

Pero ese mandato también se caracterizó por sus reiterados episodios de choques con la institucionalidad, una serie de...