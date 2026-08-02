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Petro deja el poder con un cambio en el paradigma de gobierno: ¿qué efectos tendrá?

La apuesta del mandatario saliente por un “cambio” deja un discurso alrededor del cierre de brechas, la defensa de la clase popular, choques con la institucionalidad e inestabilidad. Estos fueron algunos de los ejes que marcaron su modelo político.

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Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
02 de agosto de 2026 - 01:01 a. m.
Gustavo Petro recibe su último desfile del 20 de Julio como presidente.
Gustavo Petro recibe su último desfile del 20 de Julio como presidente.
Foto: Presidencia de Colombia

Este 6 de agosto culminarán cuatro años del primer gobierno de izquierda que, para bien o para mal, dejarán una profunda huella en el rumbo político de Colombia. Gustavo Francisco Petro Urrego cumplirá 1.460 días dictando el rumbo del país en medio de un discurso enfocado en el cierre de brechas sociales, la recuperación de los derechos para “el pueblo” y la apuesta de convertir a Colombia en “la potencia mundial de la vida”.

Pero ese mandato también se caracterizó por sus reiterados episodios de choques con la institucionalidad, una serie de...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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