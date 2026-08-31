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Los partidos buscan sellar grietas de cara a las regionales de 2027: así se reconfiguran

Pasadas las primeras tres semanas del gobierno de Abelardo de la Espriella y con nuevas elecciones a la vista, la derecha y la izquierda replantean sus estrategias mientras se enfrentan al fuego amigo. Entre tanto, los bloques tradicionales buscan alianzas sin dejar de lado su rol en el gobierno.

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
31 de agosto de 2026 - 11:00 a. m.
De izquierda a derecha: Fuad Char, Simón Gaviria, Efraín Cepeda, Enrique Gómez, Gustavo Petro y Álvaro Uribe.
De izquierda a derecha: Fuad Char, Simón Gaviria, Efraín Cepeda, Enrique Gómez, Gustavo Petro y Álvaro Uribe.
Foto: El Espectador

En un Congreso que parece tierra de nadie, los partidos políticos construyen sus propios gobiernos dentro de los límites que les dan las curules en el Capitolio y el poder de las 1103 alcaldías y las 32 gobernaciones. En medio de una relación pasivo-agresiva entre la administración de Abelardo de la Espriella y las colectividades, dentro de cada fuerza se reconfiguran las piezas con fines de renovar su poder en los territorios en las elecciones regionales de 2027.

El collage de partidos que terminó en la unión del Pacto Histórico ya empieza a...

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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