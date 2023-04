El Centro Democrático recolectará firmas en contra de la reforma a la salud

Álvaro Uribe Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

Este domingo Álvaro Uribe Vélez se reunió con miembros de la colectividad del Centro Democrático en el marco del foro “Las Regiones vuelven al Centro”, en Valledupar (Cesar). En la reunión tomaron la palabra congresistas de este partido político, como María Fernanda Cabal, y voceros de diferentes sectores. Entre las preocupaciones que manifestaron, surgió el tema de la reforma a la salud y el expresidente prometió que regresaría el próximo 10 de mayo para iniciar la recolecta de firmas en contra de la propuesta, cuyo debate se retoma este martes en la Cámara de Representantes.

“Por ejemplo, nosotros creemos que hay que mejorar la medicina familiar y no necesita reforma legal, pero sí hay que hacer una ley confirmatoria. Que hay que mejorar la atención en salud en las zonas de población dispersa, no necesita ley”, aseguró el líder del Centro Democrático. “Por supuesto, no necesita reforma a la salud. Yo creo que por Ley 4 se puede hacer todo el mejoramiento salarial del sector laboral de la salud, con lo cual estamos plenamente de acuerdo. La Superintendencia tiene hoy facultades para imponer el giro directo a cualquier EPS que no cumpla, tampoco necesitaría ley, pero si eso hay que hacerlo en la consulta lo hacemos”.

“Entonces, alrededor del 10 de mayo, el Centro Democrático hará nuevamente presencia en Valledupar, para empezar aquí la recolección de firmas de la consulta popular para proponer lo sensato de la salud y para oponerse a la destrucción de los pilares del sistema”, continuó el expresidente.

Uribe Vélez ya había mencionado el tema de la salud el sábado, cuando se encontraba en Riohacha (La Guajira). “¿Por qué para mejorar unos aspectos de la salud hay que destruir lo bueno, lo extraordinario que tiene el Sistema? Todos estamos de acuerdo que Colombia necesita más especialistas, aquí hubo un reclamo hoy, que hay que mejorar la atención preventiva, que hay que mejorar la atención en las comunidades rurales de población dispersa. [...] ¿Por qué quieren obligar a todos los colombianos a tenerse que afiliar a un Centro de Salud del Estado o controlado por el Estado?”, se lee en el comunicado que compartió el partido después del encuentro.

Desde Riohacha el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanza SOS sobre la salud pic.twitter.com/jOAcuHO8Sr — Centro Democrático (@CeDemocratico) April 22, 2023

Durante el foro en Valledupar también se hizo un homenaje a las fuerzas armadas y se discutieron otros temas que, de acuerdo con los voceros, agravian a la población del Cesar. Entre ellos, la el sector minero y la transición energética.” El carbón es el mineral estrella del país y el Cesar produce el 64%”, afirmó Claudia Margarita Zuleta, diputada en Asamblea Departamental. “Si nosotros no tenemos esas regalías, aquí no hay con qué hacer inversión pública”.

