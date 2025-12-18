El Congreso selló el 2025 con portazo al Gobierno: petrismo anunció medida “inevitable”

Lidio García Turbay, presidente del Senado y Armando Alberto Benedetti, ministro del Interior. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Congreso de la República cerró el telón de 2025 y estará tres meses fuera del escenario político, al menos en la labor legislativa, mientras sus integrantes entran de lleno en la carrera por retener el poder para el próximo cuatrienio. El balance, a grandes rasgos, deja al Gobierno como el derrotado, pues ninguna de sus apuestas, con excepción del Presupuesto General, logró victorias definitivas. Sin embargo, el propio presidente Petro y sus ministros no reconocen los reveses, pues señalan que ya habían roto la coalición política y...