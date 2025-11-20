Logo El Espectador
Política
El Congreso se volcó a la campaña y frenó debates claves: estos son los proyectos en juego

Varios legisladores aseguran que algunos de sus compañeros solo asisten a las sesiones para figurar con constancias y condecoraciones como parte de una estrategia electoral. La lista de reformas del Gobierno e iniciativas de los congresistas que podrían hundirse crece con el paso de las semanas.

Redacción Política
20 de noviembre de 2025 - 11:05 a. m.
El Gobierno hace cuentas para sus reformas de cara al final del periodo legislativo.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

A menos de un mes del final del periodo legislativo, los pasillos del Capitolio Nacional empiezan a lucir vacíos y en varias comisiones y plenarias hay problemas para alcanzar el quórum decisorio. El foco de la mayoría de senadores y representantes a la Cámara ya no está en los debates y los votos de determinado proyecto de ley, sino en las encuestas, las reuniones para conformar coaliciones, los debates y los recorridos por regiones que muchos hacen en busca de los votos que les podrían garantizar su continuidad en el poder.

Esta semana, la...

Por Redacción Política

Pipo Solarte(exbqo)Hace 32 minutos
Siguen mostrando las costuras de paja y estiércol la sumatoria de desechos que pelechan en el Congreso enterrando la ley de jurisdicción agraria, y los tramites a la reforma a la salud, la nueva ley de competencias, de la nación, departamentos y municipios, entre otras importantes. Sólo asisten para tramitar leyes de honores premiar a basuras lambonas que hacen parte de sus asociaciones para delinquir regionales. En las elecciones de marzo hay que barrer a esas diarreas aliñadas con vomito.
