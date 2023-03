Adeli, el contratadero que vincularía a senador conservador Carlos Andrés Trujillo

Carlos Andrés Trujillo es senador por el Partido Conservador. / Alexandra Ruiz Poveda

El 14 de febrero de 2023 la Procuraduría General de la Nación (PGN) inició investigación a 19 entidades que presuntamente concentrarían la contratación del Estado saltándose las licitaciones públicas mediante convenios interadministrativos, mejor conocidas como “contrataderos”; las cuales tendrían en su ejecución $ 3,3 billones de pesos provenientes de 918 convenios interadministrativos. Una de estas entidades investigadas es la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí (ADELI), entidad que ha guardado relación con el cuestionado político Carlos Andrés Trujillo, exalcalde de Itagüí durante el periodo 2012-2015 y senador de la República por el partido Conservador desde 2018; de hecho, aliados y miembros de su grupo político han estado de manera directa en los procesos de ADELI.

Según la PGN, ADELI habría suscrito 28 convenios interadministrativos que suman $259.485.667.305 de pesos. Se investiga si las entidades contratadas tenían la experiencia e idoneidad para ejecutar cada proyecto, además si los procesos de contratación obedecen a procedimientos de competencia restringida e incluso a contrataciones directas; lo que podría significar que se hayan excluido a posibles competidores o que se hayan incumplido los principios de la función administrativa.

Cronología de la creación de ADELI

La creación de esta empresa se remonta al 2011, último año de la administración del conservador Gabriel Jaime Cadavid Bedoya en Itagüí, suspendido de su cargo en el mes de septiembre por orden de la PGN por presuntas irregularidades en procesos de contratación en el municipio. Tras la suspensión, el entonces gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos , solicitó al partido Conservador que enviara una terna para designar alcalde encargado.

El 15 de octubre de 2011, Luis Alfredo Ramos nombró a Luis Guillermo Pérez Sánchez como alcalde encargado de Itagüí. El entonces gobernador Ramos, como ya está documentado a nivel local y nacional , fue una de las fichas clave para el ascenso político de Carlos Andrés Trujillo, impulsando sus diferentes aspiraciones políticas y para este nombramiento no fue la excepción, pues Pérez era, desde 2011, una de las fichas de Trujillo, tanto así que en el paso de cada administración de Itagüí ha estado involucrado en ella. Como ejemplo de lo anterior, Pérez ha sido secretario de Salud de Itagüí cuando Trujillo fungió como alcalde (2012-2015); asesor de la alcaldía de León Mario Bedoya (2016-2019); y en la actual alcaldía de José Fernando Escobar (2020-2023) volvió a ser secretario de Salud.

Días después del nombramiento de Pérez como alcalde encargado de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo fue elegido alcalde de este municipio por el partido Conservador para el periodo 2012-2015 con una votación superior a los 90 mil votos.

Días antes de la posesión de Trujillo, el 08 de diciembre de 2011, el alcalde encargado Luis Guillermo Pérez Sánchez presentó al Concejo del municipio un proyecto de acuerdo solicitando facultades extraordinarias para reestructurar el ordenamiento orgánico de la administración municipal. Luego de la presentación del proyecto, en tiempo récord se dieron dos debates para la aprobación de este. El 10 de diciembre fue el primero y el 16 del mismo mes se dio la aprobación de este proyecto que, en suma, le concedió facultades extraordinarias por seis meses, y sin prórroga, para la reestructuración de la administración municipal por parte del alcalde.

El acuerdo aprobado, el N° 009 de 2011 (Anexo 1), fue sancionado por Pérez el 22 de diciembre de 2011 y ese mismo día celebró contrato de prestación de servicio técnico con el señor Jorge Eliecer Echeverri (Anexo 2). El objetivo del contrato fue el de analizar la estructura orgánica de la administración municipal de Itagüí y realizar recomendaciones para su reforma. Casualmente, Echeverri, luego de haber cumplido con el contrato para elaborar estas recomendaciones, fue nombrado secretario jurídico en la alcaldía de Carlos Andrés Trujillo.

De las recomendaciones hechas por Jorge Eliecer Echeverri, el alcalde Pérez, gracias al Acuerdo Municipal 009 de 2011, y un día antes de que Luis Guillermo Pérez dejara el cargo mediante el decreto 1417 del día 30 de diciembre de 2011, realizó la reestructuración; y dos días después, cuando Carlos Andrés Trujillo se posesionó como alcalde de Itagüí, este ejecutó dicha reestructuración de la siguiente manera (Anexo 3):

El mismo día que se dio este cambio de la estructura orgánica, Luis Guillermo Pérez, usando como justificación el acuerdo municipal 009, mediante el decreto municipal N°1421, creó una entidad de carácter descentralizado de economía mixta. La entidad creada fue una Empresa Industrial y Comercial del Estado, denominada Agencia de Desarrollo local de Itagüí (ADELI).

Para el 2012, ya siendo Trujillo alcalde, este le solicitó al Concejo itagüiseño nuevas facultades para su Plan de Desarrollo Municipal, el cual fue reglamentado bajo el Acuerdo 010 de 2012 del 18 de mayo de 2012. Dicho acuerdo, en su artículo 41, le otorgó facultades a Trujillo para transformar ADELI. Estas facultades fueron reglamentadas luego en el decreto 1309 del 23 de octubre de 2012. El decreto, además de contar con la firma de Trujillo, también cuenta con la firma de quien en el 2011 asesoró a la alcaldía para la transformación orgánica del municipio, Jorge Eliecer Echeverri, que firmó como Secretario Jurídico de la alcaldía (Anexo 5).

Las irregularidades desde la creación de ADELI

Si se le pone la lupa al procedimiento de creación de ADELI y su reglamentación, esta habría incurrido en vicios en su trámite, pues para la creación de una empresa descentralizada se debe, primero, presentar la propuesta al Concejo municipal con un estudio técnico y, posteriormente, la corporación determina si se crea o no. Algo que no sucedió para el caso de ADELI. Cabe recordar que Luis Guillermo Pérez, siendo alcalde encargado, solo tenía facultades para crear y suprimir entidades como secretarías, pero no para crear empresas de naturaleza descentralizada, como ADELI. Y, por ende, la creación de estatutos y transformación de ADELI en la alcaldía de Trujillo por medio del decreto 1309 del 23 de octubre de 2012 tendría vicios de trámite y de fondo en su implementación.

Así lo denunciaron, tres años después, en el 2015, los entonces concejales de Itagüí Carlos Mario Martínez Hincapié, María Eloisa Ossa Galeano, Gustavo Adolfo Betancur Castaño, Ángela María Ríos Castaño y Jorge Ignacio Usma Jaramillo. De estos denunciantes, dos de ellos: Gustavo Adolfo Betancur, hermano del exalcalde de Itagüí Carlos Arturo Betancur, y Ángela María Ríos, hacen ahora parte del grupo político de Carlos Andrés Trujillo.

En un fallo (Anexo 6) de primera instancia, dos años después, en el 2017, el Juzgado Veintitrés Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín les dio la razón a los concejales sobre la creación de ADELI. Ese fallo determinó nulos el decreto 1421 de 2011; el artículo 41 del Acuerdo 010 de 2012 y el decreto 1309 de 2012, que son los que creaban y regulaban a ADELI. A pesar de que ya llevaba 6 años en operación.

La administración municipal de Itagüí apeló el fallo, lo que le permitió a ADELI seguir en operaciones nuevamente. En 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la Sala Quinta Mixta C, ratificó (Anexo 7), en segunda instancia, la sentencia del Juzgado Veintitrés Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín en el cual declaraba nula la conformación de ADELI.

El fallo de segunda instancia que dejó en pie la nulidad en la creación de ADELI hizo que la actual administración municipal en cabeza de José Fernando Escobar (apoyado en su campaña por Carlos Andrés Trujillo, pues fue su Secretario de Planeación y también ocupó cargo en la administración de León Mario Bedoya), tuviera que volver a crear dicha empresa de manera exprés. El fallo fue proferido el 11 de mayo de 2021 y el 29 de mayo de este mismo año la creación de ADELI fue aprobada por el Concejo mediante el Acuerdo 007, luego reglamentado bajo el decreto 361 del 31 de mayo de 2021 y reestructurado bajo el Acuerdo 002 del 1 de junio de 2021. Como se observa en el fallo, pasando por la creación hasta la restructuración de ADELI solo pasaron 21 días. En todo ese proceso exprés, Trujillo y sus aliados se movieron de manera ágil para que ADELI volviera a contratar de la manera más rápida con la administración municipal.

Trujillo, ADELI y sus aliados políticos

Respecto al Acuerdo 002 de 2021 (Anexo 8) que reestructura a ADELI, quien firma por parte de la Alcaldía de Itagüí como “secretario privado/encargado” es Jorge Eliecer Echeverri. Cabe recordar que, como se mencionó, Echeverri en el 2011 fue contratado para que hiciera la asesoría técnica para la transformación de la estructura orgánica de la administración del municipio, lo que terminó en el decreto 1417 del 30 de diciembre de 2011, firmado por el alcalde encargado Luis Guillermo Pérez. Además de esto, la investigación arrojó que Echeverri fue el gerente de campaña del actual alcalde de Itagüí, José Fernando Escobar.

La otra firma que aparece en el Acuerdo 002 de 2021 es la de Johnatan Serna, quien es el gerente y representante legal de ADELI. Según fuentes protegidas de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), le confirmaron al medio de comunicación aliado el Itagüiseño que Serna sería cuota política del actual concejal del partido Cambio Radical en Itagüí, Osval Darío Ramírez Ossa. Ramírez hace parte del grupo político de Carlos Andrés Trujillo y fue el vicepresidente del Concejo de Itagüí (Anexo 9) cuando, según el fallo de segunda instancia, se tuvo que crear de nuevo ADELI mediante el Acuerdo Municipal 007. En el Anexo 10 se ve a Ramírez con Serna muy sonrientes en el Concejo de Itagüí y en el anexo 11 se ven a estos dos junto a Carlos Andrés Trujillo.

Como le sostienen diferentes fuentes a Pares y al Itagüiseño, luego de tener la diferente documentación de las dos veces que se creó ADELI: la primera, de manera irregular en el 2011 y, la segunda, de manera exprés en el Concejo, obedeciendo a un fallo de segunda instancia; Carlos Andrés Trujillo tendría una relación directa con este “contratadero” investigado por la PGN, el cual ha suscrito, al menos, 28 convenios interadministrativos que suman $259.485.667.305 pesos.

La jugosa contratación de ADELI

También fuentes de Pares y del Itagüiseño que hicieron parte de la administración municipal, señalan que la PGN tiene sospechas sobre presuntas irregularidades en ADELI, pues sostienen que esta empresa habría sido creada para saltarse la normatividad de contratación pública, la transparencia y la eficiencia en el gasto público, para solo contratar de forma directa mediante convenios interadministrativos; convenios que están siendo hoy investigados por la PGN. Así mismo estas fuentes sostienen que, desde su creación hasta el 2020, ADELI solo contrató con la Alcaldía de Itagüí y con nadie más. Esto se prueba mediante una revisión al SECOP I y se observan los diferentes contratos y convenios que ha suscrito ADELI (Anexo 12). Estos convenios superan los 83 mil millones de pesos y quien contrata sus servicios, únicamente, mediante convenios interadministrativos, es la Alcaldía de Itagüí.

Para determinar si hay presuntas irregularidades respecto a la entrega de contratos a ADELI, les corresponde a las autoridades realizar una investigación exhaustiva a las etapas precontractuales, contractuales y de seguimiento a estos proyectos. Por esta razón, se realiza un llamado a la PGN para adelantar estas pesquisas.

Sin embargo, queda un manto de duda razonable sobre las relaciones y ciertas cercanías políticas de parte de Carlos Andrés Trujillo con los implicados en todo el proceso que ha vivido esta empresa desde su creación espuria desde el 2011.

Como lo ha denunciado Pares en otras ocasiones sobre estos mismos mecanismos sofisticados de opacidad y corrupción en Antioquia para el caso del IDEA y Valor +, o el de Jaguazul, en Montelíbano; desde Pares y el Itagüiseño se seguirán haciendo las investigaciones correspondientes para revisar a profundidad los contratos otorgados a ADELI y evaluar sus respectivas ejecuciones. Para estos efectos se está realizando con nuestro equipo de investigación y aliados una segunda entrega que involucra la revisión de los contratos, los tentáculos del senador Trujillo y su impacto en las elecciones de 2023.