El decálogo de Fajardo contra el ‘matoneo’ político en redes sociales

A través de un video publicado en Twitter, el precandidato presidencial Sergio Fajardo, miembro de la Coalición de la Esperanza, les propuso a seguidores y contradictores abordar el ciberacoso como un tema serio en estos tiempos de tanta polarización política, adelantar una campaña más respetuosa y crear conciencia sobre los contenidos, los discursos y la manera en que se usan las plataformas digitales para no causar daño ni afectar a las personas.

“Se ha hablado del suicidio de dos personas conocidas en el mundo de la actividad política. Se dan todo tipo de razones, se justifica, se acusa, se ataca. Me llama mucho la atención ese comportamiento. No se respeta, no hay ni la más mínima empatía en ese mundo que está haciendo tanto daño”, expresó el exgobernador de Antioquia.

En este sentido, convoca “a todas las personas que estamos participando en el mundo digital, a quienes estamos en la contienda política, a que nos tratemos mejor, a que pensemos en las otras personas, a que tengamos unas reglas de comportamiento muy sencillas y básicas que todos podamos respetar, porque todo eso sirve para aliviar a Colombia. Ya tenemos muchas heridas y no podemos hacer de esta campaña política otro capítulo de la destrucción de nuestro país”.

El mismo Fajardo ha sido víctima de duros ataques en las redes sociales y en su mensaje, asegura que “la política se ha convertido en un gran dinamizador de ese proyecto ‘matoneo’ que está destruyendo a tanta gente y que está causando tanto daño”.

Y propone a todas las demás campañas políticas, además de la suya, trabajar para enviar el mensaje correcto y liderar mejores conversaciones, a partir de 10 principios básicos de buen uso de redes sociales, definidos así:

“1. No lleves el diálogo político al terreno personal. Puedes mantenerte siempre en la discusión de las ideas.

2. Piensa, respira dos veces, tres veces, antes de trinar o postear algo en las redes sociales.

3. No tienes que saber de todo. No opinar sobre un tema no es un crimen.

4. Una regla básica: Siempre hay espacio para entender algo que no entendías o aprender algo nuevo.

5. Ten conciencia de que quién está al otro lado es, antes que nada, una persona.

6. Asume responsabilidad por lo que dices, eso implica reconocer errores y aceptar corregirlos.

7. No te unas al matoneo de una persona por moda o por presión social. Por el contrario, si ves que le están haciendo un daño a alguien, manifiéstalo, recházalo, haz pública tu posición.

8. Puedes sentir afinidad por un político y no es necesario que compartas todo lo que él dice.

9. No instrumentalices la tragedia, ni hables de casos a partir de supuestos. Siempre, y en primer lugar, reconocer y respetar a las víctimas y a sus familias.

10. Hay vida más allá de las redes sociales. De vez en cuando viene bien salir de tu burbuja”.

Fajardo concluye enfatizando que el escenario digital “no puede ser un campo de guerra donde pasan a un segundo plano la humanidad de las personas, por lo que se debe revaluar la manera como son usadas hoy las redes sociales”.