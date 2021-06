“Realmente fue un error”: la reflexión de Fajardo por irse a ver ballenas en 2018

En un formato que se asemeja a la autoentrevista que se hizo el presidente Iván Duque hace unas semanas, el precandidato presidencial Sergio Fajardo publicó en la noche del jueves un video en el que comenta de manera muy personal cómo fue el ambiente dentro de su campaña después de la primera vuelta de las elecciones en 2018. En esa pieza toca uno de los temas por los que más fue criticado en ese entonces: irse a ver ballenas al Pacífico.

Fajardo señala que, luego de aceptar la derrota, escribió una carta en la que explicaba su decisión de votar en blanco. Después de anunciarle la noticia al país y dejar claro que no apoyaría ni a Iván Duque ni a Gustavo Petro, los candidatos que habían pasado a la segunda vuelta, dijo que había recibido una idea de un amigo cercano para irse a descansar a Nuquí.

Las ballenas: el ataque más recurrente desde las elecciones de 2018. Un tema estético que se volvió de fondo. Esta "autoentrevista" es sobre todo para los que votaron por nuestra opción. Les debía esta reflexión. pic.twitter.com/pAxTm4qfiG — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 11, 2021

“Una migo me dice: ‘¿Por qué no se van para Nuquí a descansar tres días?’. Y yo die: ‘Listo, vamos pa Nuquí’. Me pareció buena idea, yo toda la vida había querido ir a Nuquí a ver ballenas. Y a las 6:39 de la mañana escribió el famoso trino”, recuerda Fajardo.

Dice que fue bastante insultado luego de publicar que se había ido al Pacífico. “Un sueño de muchos años que por fin realizo este fin de semana: ir a ver las ballenas en el Pacífico. Lejos del mundanal ruido. En la selva”, decía la publicación del exalcalde de Medellín.

Un sueño de muchos años que por fin realizo este fin de semana: ir a ver las ballenas en el Pacífico. Lejos del mundanal ruido. En la selva. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 8, 2018

Para Fajardo, esa era la reacción natural de personas que no gustaban de él, sin embargo, esa percepción fue cambiando. “Después entendí que muchas personas que habían votado por mí se sintieron ofendidas por lo que yo dije ahí. Me tomó un tiempo para entenderlo, pero reconozco que fue un error. Realmente fue un error”, comentó.

La interpretación que Fajardo le dio a ese masivo rechazo es que las personas que habían votado por él estaban esperando su voz. “Ese trino era como un silencio, como darles la espalda”. ¿Lo volvería a escribir? Fajardo dice que “tal vez no”. “No tendría que haberlo escrito, y sigo con las mismas convicciones del voto en blanco, pero tendría que haber esperado a que pasara la segunda vuelta”.

Fajardo concluyó su video, recomendando a los colombianos que vayan a ver ballenas. “Si algo dimensiona lo que somos y lo que podemos hacer, es un viaje a Nuquí. No se les olvide, las ballenas no tienen la culpa”.