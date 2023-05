El día que el Congreso le desbarató el quorum al Gobierno Petro

Congresista, durante el debate sobre la reforma a la Salud, realizado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Todo estaba dado para que este martes hubiera al menos tres celebraciones en el Congreso: el inicio del primer debate de la reforma laboral, la superación del penúltimo debate del proyecto que regula el cannabis de uso adulto en Colombia y el mismo paso para la creación de la jurisdicción agraria, una deuda con el Acuerdo de Paz. Con el paso de las horas, la ilusión en el legislativo se fue desvaneciendo.

Los carteles de los aprendices del SENA que se veían en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para acompañar el debate de la laboral se fueron bajando a medida que avanzaba ese debate y quedaba en evidencia que los representantes del Centro Democrático, Cambio Radical y la U no iban a llegar a la cita. El único de este último partido que acudió, Víctor Manuel Salcedo, se retiró después de su primera intervención, según él, porque representantes como Mafe Carrascal o Alfredo Mondragón mencionaron a Germán Vargas Lleras y a Álvaro Uribe sin que estuvieran presentes sus bancadas.

La representante Carrascal, a cargo de la laboral en el Congreso, denunciaba saboteo: “Si vamos a acudir en este Congreso al llamamiento al respeto para minar, para cercenar, no solamente la opinión sino el debate político cada vez que se les da la gana, entonces cerremos el Congreso de la República”.

Para las 10:56 a.m., la célula, que conforman 22 representantes, contaba con quorum para deliberar, pero no para decidir. Sobre las 11:30 a.m., el presidente de la comisión, Agmeth Escaf, no tuvo de otra que levantar la sesión y convocar para el día siguiente.

Paralelamente, la situación no era más alentadora en la Comisión Primera del Senado, donde se iba a discutir en penúltimo debate la regulación del cannabis de uso adulto y la creación de la jurisdicción agraria. El primer llamado a lista no daba ni para quorum deliberatorio. El presidente de la comisión, Fabio Amín, y su secretaria, Yury Lineth Sierra, trataban de extender y darle tiempo a los senadores. “Le ruego a los asesores legislativos si nos pueden ayudar con la presencia de los y las senadoras en el recinto”, decía Amín.

Una de las ausencias más notorias era la del senador Humberto de la Calle, de quien ya se sabía desde el día anterior que se había excusado para toda la semana por su viaje a la Feria del Libro de Madrid a presentar su novela: La Inverosímil Muerte de Hércules Pretorius.

“Congresistas de la Comisión Primera del Senado, les estamos esperando”, publicó en Twitter sobre las 11:00 a.m. la senadora María José Pizarro, quien contaba en un video que para ese momento solo había cuatro senadores presentes en el recinto. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, también estaba presente y esperaba la llegada de más parlamentarios.

Al cabo de más de una hora de espera, el senador David Luna, de Cambio Radical, quiso dejar una constancia. Contó que mientras compañeros suyos de bancada manifestaban preocupación por las denuncias de otros senadores que advertían sobre el retiro o reducción de sus esquemas de protección, recibieron un ‘portazo’ de parte del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

“Me sorprende mucho que Carlos Fernando Motoa le está explicando al ministro del Interior las preocupaciones que tenemos sobre este particular y el señor ministro, tal vez de manera inoportuna, simplemente resuelve señalar que los miembros de Cambio Radical forman parte de la oposición y que con nosotros nada tiene que conversar”, reclamó. Y fue más allá: “le pedimos al ministro del Interior que nos respete; nosotros podemos ser pocos, pero tenemos el respaldo popular de una serie de colombianos que nos sentaron acá”.

Y antes de levantarse de la sesión, remató: “Hasta que el señor ministro del Interior no le pida excusas a esta bancada nosotros no volveremos a acompañar los debates programados. Por esa razón, en este mismo instante nos retiramos de esta sesión”.

Cuando se conoció la noticia de la falta de quorum para la aprobación del cannabis, el presidente Petro lamentó desde su cuenta de Twitter: “Con esta inasistencia solo están dañando un futuro comercial próspero que tendría Colombia y una posibilidad real de aportar a la paz en el Cauca”.

La sesión tuvo que disolverse y los proyectos del cannabis y de la jurisdicción agraria no pudieron discutirse. Ambos son proyectos de acto legislativo (modificaciones a la Constitución Política) que necesitan darle dos vueltas completas al Congreso (ocho debates) en la misma legislatura para ser aprobados. Ambos ya superaron seis de esos debates, les faltan dos que deben cumplirse necesariamente antes del 20 de junio, cuando acabe la legislatura.

En esa misma situación está otra de las apuestas del Gobierno de Gustavo Petro: el proyecto que reconoce al campesinado como sujeto de derechos. En este momento, está a la espera de que agenden su séptimo y penúltimo debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Esto tampoco ha ocurrido.

Y entre tanto, este mismo martes se radicaron en el Congreso las ponencias de otros dos proyectos bandera del Gobierno Petro: la reforma pensional y la ley de sometimiento, punto clave este último para su política de paz total.

Una abultada agenda para tres semanas de legislatura. Entre otras, el Gobierno perdió la presidencia del Congreso con la salida de Roy Barreras de su curul.