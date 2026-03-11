El Espectador le explica cómo quedó el mapa político: Congreso y consultas

Elecciones 2026. Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Colombia ya eligió a los integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes. También las consultas interpartidistas. El mapa político quedó configurado para los próximos cuatro años y, aunque son dos los movimientos que dominan en la composición del Congreso, hay que decir que la diversidad prima, lo que desde ya promete mucho debate en el seno del Legislativo, confiando en que se pongan de acuerdo en lo fundamental y, sobre todo, poniendo siempre adelante el bien general sobre el...