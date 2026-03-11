Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El Espectador le explica cómo quedó el mapa político: Congreso y consultas

Ya está listo el Legislativo y se decanta el rumbo a la Presidencia. Aquí les contamos detalles de las elecciones.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
11 de marzo de 2026 - 07:06 p. m.
Elecciones 2026.
Elecciones 2026.
Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Colombia ya eligió a los integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes. También las consultas interpartidistas. El mapa político quedó configurado para los próximos cuatro años y, aunque son dos los movimientos que dominan en la composición del Congreso, hay que decir que la diversidad prima, lo que desde ya promete mucho debate en el seno del Legislativo, confiando en que se pongan de acuerdo en lo fundamental y, sobre todo, poniendo siempre adelante el bien general sobre el...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

El Espectador le explica

PremiumEE

Elecciones 2026

Elecciones

Paloma Valencia

Iván Cepeda

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.