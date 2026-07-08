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El Espectador le explica cómo va el empalme entre De la Espriella y Petro

Entre controversias y vaivenes, el empalme del gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella sigue su curso. Aquí le contamos cómo va el proceso.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
08 de julio de 2026 - 08:26 p. m.
El empalme presidencial entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella empezó la primera semana de junio y ha tenido varias controversias que incluso lo llevaron ya a suspenderse una vez.
El empalme presidencial entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella empezó la primera semana de junio y ha tenido varias controversias que incluso lo llevaron ya a suspenderse una vez.
Foto: Katerine González Clavijo

Ay, pues qué les cuento. Con la tusa de la eliminación de Colombia del Mundial les cuento que quisimos hablar en este boletín de todo lo que ha pasado con el proceso de empalme del gobierno saliente de Gustavo Petro con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Han pasado cositas y aquí las vamos a resumir para que sepamos en qué va el asunto. Empecemos.

Primero algo de contexto. Cada cambio de gobierno en Colombia exige coordinación de parte y parte para que con base en información y datos se puedan empezar a tomar decisiones que...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
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