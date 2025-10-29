Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El Espectador le explica en qué va la relación Petro – Trump

Son dos visiones diametralmente distintas pero con temas en común, como la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo comenzó y en qué va?

Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
29 de octubre de 2025 - 11:00 p. m.
Gustavo Petro y Donald Trump.
Gustavo Petro y Donald Trump.
Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Por qué la relación entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos no va viento en popa, como casi siempre sucedía en ese trato bilateral? ¿Es una pelea nueva la que estamos presenciando o tiene antecedentes en lo que va de las dos administraciones? ¿Qué es la lista Clinton y por qué afecta a Gustavo Petro y a otras personas cercanas a su gobierno? ¿Cuáles han sido las consecuencias para, por ejemplo, los empresarios que exportan sus productos a Norteamérica desde que todo esto...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

El Espectador le explica

PremiumEE

Donald Trump

Gustavo Petro

Petro

Trump

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.