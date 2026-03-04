Publicidad

El Espectador le explica lo que debería saber en la previa de las elecciones

Alertas por irregularidades, constreñimiento de grupos armados, candidatos investigados, una Registraduría que promete transparencia y el juego de poderes en las principales regiones del país.

Edwin Bohórquez Aya
04 de marzo de 2026 - 04:00 p. m.
Elecciones 2026.
Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Llegaron las elecciones. Esta semana, en cuatro días para ser exactos, todos los colombianos que estamos avalados para ir a las urnas, podremos ejercer nuestro derecho al voto. Vamos a elegir el próximo Congreso de la República, tanto a quienes llegan al Senado como a los que aterrizan en la Cámara de Representantes, pero también existe la opción de participar en alguna de las consultas partidistas de los candidatos y las candidatas que están haciendo camino rumbo a la presidencia de la...

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
