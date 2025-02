El Espectador le explica lo que desencadenó el consejo de ministros televisado

Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Qué fue lo que pasó ese 4 de febrero en la Casa de Nariño como para que se desencadenara una serie de renuncias en el alto Gobierno? ¿Por qué unos hablaban de transparencia mientras otros tantos de crisis? ¿Cómo aparece en todo este escenario el nombre de Armando Benedetti, quien ya había salido del Ejecutivo por el escándalo con Laura Sarabia, y ahora está sentado nuevamente al lado del presidente Gustavo Petro? Con un nuevo ‘remezón’ ministerial, ¿cómo se planea el primer mandatario para la recta final de su mandato? Pues este boletín, con la ayuda de todos los contenidos que han hecho los colegas de Política, Judicial y Economía, explica, paso a paso, las respuestas a cada una de esas preguntas. Comencemos.

Tras más de seis horas de transmisión en vivo y en directo, el martes 4 de febrero el país fue testigo de una reunión ministerial que, aunque por ley tiene como política ser privada debido a los asuntos que allí se comentan; en esta ocasión fue el mismo presidente Gustavo Petro quien tomó la decisión de que fuera pública. Con cámaras y micrófonos encendidos, Colombia presenció cada detalle, comentario, queja, enfrentamiento y cuestionamiento. De acuerdo con la agenda, se iban a discutir los decretos que, como hoja de ruta, eran el camino a seguir dentro del estado de conmoción interior que se declaró debido a la crisis de seguridad que se vive en el Catatumbo. Pero el encuentro se convirtió en una rendición de cuentas con un nuevo integrante que, para sumar, estaba sentado justo al lado del primer mandatario. Una comunicación no verbal que enviaba mensajes a los y las ministras. A todo el país. No pronunció una sola palabra, pero tenía todo el respaldo del presidente.

Pero, como siempre lo hacemos en este boletín, vamos con un poco de contexto. El titular decía: “Presidencia nombró a Armando Benedetti como jefe de despacho de Petro”. La noticia, en la mañana de ese 4 de febrero, desató todo tipo de reacciones en el mundo político nacional. Un cargo que, palabras más, palabras menos, se trata de “organizar la agenda del jefe de Estado, ser un canal entre los diferentes poderes y el Ejecutivo, y transmitirle varios mensajes”, escribieron los colegas de la redacción Política de El Espectador. “Estas funciones estuvieron en manos durante el primer período del Gobierno de Laura Sarabia”. Y agregaron: “Su designación causa una fuerte molestia dentro del ala más petrista del Gobierno”.

Luego se supo que todos los y las ministras habían sido llamadas a la Casa de Nariño. Los temas, dicho por asesores de distintas carteras: “además de las prioridades en materia económica y de seguridad, el gabinete mencionaría el eventual nombramiento de Benedetti. Hay malestar”, contaban los textos periodísticos sobre el medio día. “Hace dos meses, cuando el polémico exembajador fue nombrado asesor de Palacio, varios ministros y congresistas del Pacto Histórico se mostraron en contra y esta vez también habrían manifestado su molestia”.

Aun así, el presidente Petro ya firmó el decreto que convierte a Benedetti en jefe del despacho presidencial”, contaban en este contenido, donde recordaron el trino de Petro al respecto: “La figura de jefe de gabinete no existe ni constitucional ni legalmente, es un abuso. No hay intermediarios entre presidente y ministros, porque la Constitución ordena que el gobierno es el presidente y el o la ministra del sector o directores de departamento administrativo en materias de su sector”. Lo decía para diferenciar y aclarar lo que muchos interpretaron: Benedetti llegaba como jefe de despacho y no jefe de gabinete.

Y entonces comenzó la transmisión en vivo y en directo que fue dejando las diferencias entre el círculo ministerial, directores de departamento y, en general, la primera línea de funcionarios del Ejecutivo después del presidente. Benedetti, como estaba advertido en la previa de la reunión, fue el centro de muchas de las intervenciones:

Esta fue la portada de El Espectador tras la reunión, televisada, del presidente y sus ministros.

Las carteras de Educación, Minas y Energía, y Defensa encabezaban la lista de incumplimientos, según el reporte entregado por Petro en la transmisión en vivo. Francia Márquez se quejaba de Laura Sarabia, y la ministra de Ambiente, una de las funcionarias más cercanas a Petro desde antes de la alcaldía de Bogotá, dejaba claro que, por ahora, no entregaría su carta de renuncia, pero no pretendía estar trabajando al lado de Benedetti. Que dejaba en manos de su jefe su futuro como funcionaria. Gustavo Bolívar, otro de los alfiles del petrismo, fue más que claro: “Laura Sarabia y Armando Benedetti deberían ocupar cargos menos importantes”. El director de Planeación Nacional, Alexander López, también se fue lanza en ristre contra Benedetti y Sarabia: “No nos representan”.

En televisión nacional y redes sociales el país era testigo de todas estas intervenciones de los funcionarios públicos del alto Gobierno. Todos han sido puestos allí por el primer mandatario. Y frente a la evidente inconformidad, Petro defendió el nombramiento: “Benedetti tiene la magia”, dijo el presidente. “Cuando yo hice debates del paramilitarismo, siendo militante del Polo Democrático, no se paraba a hablar excepto uno u otro congresista a defenderme (...). El primer congresista que se paró a defenderme en medio de la época paramilitar, de la gobernanza paramilitar, en medio de un Congreso entregado al paramilitarismo, fue Benedetti, y lo vi como uribista votando por la eutanasia y votando por derechos de última generación”, aseguró.

Un poco más sobre esa defensa: “Aunque él no se ha dado cuenta, Benedetti tiene un toque de Jaime Bateman, que es la magia. No es lo mismo un cachaco haciendo política que un costeño haciendo política, y hay cosas negativas en todos los líderes políticos, incluidos los de la izquierda, porque eso de pensar que la izquierda es perfecta lo olvidé hace tiempo, la perfección no existe”, dijo Petro. Y sobre lo que dijo la vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quienes aseguraron que su férrea defensa por los derechos de las mujeres y sus principios feministas no les permitían aceptar sin más el nombramiento de Benedetti, como contaron los colegas que siguieron atentos la transmisión, Petro aseguró que “el feminismo no es para destruir al hombre” y que “el ser humano necesita segundas oportunidades”, por lo que el feminismo que lo critica “no quiere una segunda opción” para el exembajador.

Cuando ya eran cinco las intervenciones en contra de Benedetti, Petro dijo: “El presidente no se deja encerrar”. Y esto pasó luego de que Augusto Rodríguez, director de la UNP, también del ala más cercana a Petro, cuestionara al ahora jefe del despacho presidencial por sus líos judiciales. Ahí el mandatario lo volvió a defender y dijo que el gabinete no es un “sindicato” y no debe caer en el “sectarismo”. Tras más de seis horas de transmisión donde públicamente hasta el presidente le llamó la atención al ministro de Educación que luego trató de ofrecerle explicaciones al mandatario sin respuesta positiva, se tocó la relación con EE. UU. en la era Trump y lo que está pasando con los dineros de USAID, se empezaron a ver las primeras consecuencias de los choques con la nueva administración estadounidense. Y, como dice un importante empresario: “Solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo”, entonces el país fue testigo de lo que se venía:

Al día siguiente, el 5 de febrero, Petro dijo: “Se ajustará el gobierno de acuerdo al nivel de ejecución de cada ministerio. Quiero, en lo que queda del tiempo, y tras grandes progresos en algunas materias y poco progreso en otras, un gobierno unido y transparente de cara al pueblo y con el pueblo”. Le dejaba la puerta abierta a los que se quisieran ir y, como lo ha dicho en varias ocasiones, lanzó indirectas a los demás, pues aseguró que no quería un equipo con “dobles agendas”. En su palabras: “Los que quieran hacer campaña salen, son libres, ya lo había pedido. Los que quieran trabajar el cumplimiento del programa se quedan”.

Los seguidores del Gobierno dijeron que todo esto era visto como un acto de transparencia. Que desnudar esas reuniones privadas evidenciaba la labor precisamente transparente de los altos funcionarios. Pero desde la otra orilla y hacia afuera de todo este convulso gabinete también se dieron muchas reacciones. “Congresistas de la oposición y de bancadas independientes aseguraron que las peleas del gabinete evidenciaron un gobierno agrietado y que “improvisa” a la hora de solucionar los problemas más graves del país. Varios criticaron que en más de cinco horas de reunión no se hablara de la crisis de orden público en el Catatumbo”. Lo catalogaron como un “terrible espectáculo”. Varios otros análisis iban en esa línea: Catatumbo: la crisis humanitaria más grande en 28 años que Petro no trató en Consejo de ministros.

Para el 6 de febrero ya se contaban tres denuncias contra el presidente Petro por transmitir consejo de ministros en la Comisión de Acusaciones. El mandatario respondía diciendo que los seguirá transmitiendo. De acuerdo con los denunciantes, “la información de esas reuniones debe mantenerse reservada”, más precisamente la divulgación de información sensible que puede incluir seguridad nacional, orden público y deliberaciones internas del Ejecutivo.

Otra vez el país sacaba el ábaco para contar y volver a contar cuántos ministros y ministras han pasado por el Gobierno Petro. Cuántos han sacado y cuántos se han ido por voluntad propia. Para ese instante, es decir, hace exactamente seis días, eran 42 los ministros que en dos años y medio de administración han pasado por sus cargos, con la seguridad de que se venían más salidas y cambios.

Y cuando la espuma estaba en lo más alto de la botella, una nueva se conoció: se supo de una acusación formal en contra de Armando Benedetti por presunto tráfico de influencias en el caso Fonade. ¿Cuáles son los detalles de este asunto? Así nos lo explicó la redacción Política: “La investigación es por la compra de un apartamento y unos giros de dinero al exterior. La Sala de Instrucción (de la Corte Suprema) aceptó la recusación que presentó Benedetti el 15 de agosto de 2023, porque encontró fundada la recusación debido a que, “mientras el proceso estuvo en la Fiscalía (cuando la Corte lo envió, al perder competencia por el fuero que Benedetti tenía como embajador) la magistrada emitió un concepto que sí podría comprometer su criterio e imparcialidad en el caso”. El funcionario del gobierno de Gustavo Petro ahora tendrá que responder dentro del llamado caso Fonade, en el cual el alto tribunal busca determinar si el político haría parte de una red de corrupción que direccionó contratos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) a cambio de coimas”.

Había ruido por todos lados, pues se especulaba de la salida de más ministros y ministras, así que poco a poco la situación se fue decantando:

Y mientras en Colombia estaba más que agitada la mesa ministerial, la exjefa de la cartera de Agricultura, Jhenifer Mojica, asumía su nuevo cargo siete meses después de su salida del gabinete. Se trataba de su llegada a Roma para ocupar el cargo que dejó Armando Benedetti en noviembre del año pasado. Ahora es la embajadora de Colombia ante la FAO.

La vicepresidenta Francia Márquez, durante un evento público, se refirió al consejo de ministros, donde ella también fue protagonista, pues dejó claro que no se retractaría: “Se trata de hablarle al país, y este no es un gobierno que lo hace a espaldas de la gente. Creo que el país tiene derecho a conocer las discusiones que se ponen sobre la mesa. Eso no lo hacían otros gobiernos, porque todo se manejaba bajo la mesa. Nosotros hemos sido transparentes, y de eso Colombia debe sentirse orgullosa”. Y en ese mismo evento, advirtió: “Una de las narrativas que han construido es que voy a abandonar el mandato que me dieron los colombianos para lanzarme a una candidatura presidencial. Hoy, para 2026, no tengo aspiraciones. Después de que termine mi periodo, veremos”.

Sin embargo Laura C. Peralta Giraldo escribió este análisis que va más allá de las especulaciones: “La vicepresidenta y ministra Francia Márquez, quien no aclara si se ha comunicado con el presidente Petro tras el consejo de ministros, le dio la orden a su equipo de acelerar la ejecución para sacar adelante el Ministerio de la Igualdad. Aunque descartó aspirar a la Presidencia, tendrá un papel protagónico en las elecciones, pues entregará avales con su partido Soy porque Somos”.

El 7 de febrero fue, otra vez, el presidente Petro el que habló de ese consejo de ministros, pues recalcó que actitudes como las asumidas por algunos de sus ministros ponen en riesgo las posibilidades de que el llamado progresismo continúe en la Casa de Nariño más allá de 2026, como ya lo han manifestado. “El sectarismo se impuso”, dijo. “No podemos caer en eso porque matamos las posibilidades de ganar en el año 2026. Una mayoría nacional se hace con colombianos llenos de defectos y de muchísimas virtudes que tenemos que juntar para que el progresismo no muera en 2026 y pueda seguir gobernando”, agregó.

Mientras tanto, la gobernadora del Chocó denunciaba que los combates entre ELN y Clan del Golfo agudizaban crisis humanitaria en el departamento. Justo representantes de la iglesia católica alertaban de la ola de violencia allí: “Va a ser muy doloroso”, decían. Pero los ojos del país seguían enfocados en la crisis ministerial y de directores del alto Gobierno, pues de su estabilidad dependen no solo las decisiones que se tomen en materia de seguridad sino en todo el desarrollo de las reformas propuestas ante el Congreso. Incluso más allá, pues cabe recordar que la ejecución no está en los mejores niveles y son muchas las promesas y pocas las metas alcanzadas. De nuevo, hay que poner en presente el dato entregado por el mismo Petro, quien dijo que no se han cumplido 146 de 195 compromisos hechos. Se trata de responsabilidades pactadas en reuniones con la ciudadanía. Según esos números, solo se ha cumplido con el 25 % y hay una deuda en el otro 75 %.

¿Qué decía el ministro del Interior al respecto? “Esta es una crisis que hay que resolver y seguir adelante”, respondió. La entrevista completa con El Espectador aparece en este enlace, pero les adelantamos algunos apartes generales: dijo que se cometieron errores, pero que se deben superar dentro de la institucionalidad. Abogó por un acuerdo nacional: “Tampoco es el fin del mundo”. Sobre la política de paz total fue claro en que “hay que revisarla” y dijo que con ELN y el Clan del Golfo “no hay nada que negociar”.

¿Qué se escuchaba en otros sectores más allá del corrillo político donde están los mismos hablando siempre de lo mismo? Pues la redacción Judicial indagó y, mirando hacia el futuro, hablaron de propuestas para enfrentar lo que se viene, no sin antes reportar la salida de la ministra de Ambiente y, además, lo que estaba más que cantado, pero solo faltaba por concretarse: la petición de renuncia protocolaria a todo el gabinete, pero ya por solicitud de Gustavo Petro:

El 9 de febrero se leía en la cuenta del primera mandatario: “He solicitado renuncia protocolaria a ministras, ministros y directores de departamentos administrativos. Habrá algunos cambios en el gabinete para lograr mayor cumplimiento en el programa ordenado por el pueblo”, escribió, para luego apuntar que “el Gobierno se concentrará completamente en el cumplimiento del programa”. Eso fue cinco días después del sonado consejo de ministros televisado. Para ese instante ya varios habían dado un paso al costado: el entonces ministro de Cultura, Juan David Correa; la de Ambiente, Susana Muhamad (que estaba esperando que se hiciera efectiva); así como del director del DAPRE, Jorge Rojas.

Se cumplía exactamente y al pie de la letra lo que había dicho el ministro del Interior: “Acierta el presidente al buscar una salida institucional a la crisis. Como lo planteé el miércoles es necesario que quede en libertad para la recomposición del gobierno”. Un día después del consejo de ministros, Cristo había sido enfático en que era necesario que todos los miembros del alto gobierno presentaran su renuncia protocolaria porque “el gabinete era insostenible”. Ese mismo día, Laura Sarabia presentó su renuncia protocolaria como lo solicitó Petro. El mismo 9 de febrero, más que protocolaria, Gloria Inés Ramírez presentaba su renuncia irrevocable al Ministerio del Trabajo. “La reforma laboral, la tasa de desempleo, la informalidad y la formación para el trabajo hacen parte de los desafíos que le esperan a quien asuma la dirección de esta cartera”, escribieron los colegas de Economía.

El 10 de febrero, es decir, este lunes, Juan Fernando Cristo renunciaba al Ministerio del Interior y hablaba de su futuro. Palabras más, palabras menos, dijo buscar la libertad para participar en las discusiones que asumirá el país en los próximos meses y que por eso ya se la había comunicado al presidente Gustavo Petro el pasado jueves, y con una carta de tres páginas, le envió un mensaje al ahora exjefe: “El tiempo que queda de su mandato será definitivo para concretar muchos de los propósitos de Gobierno. Para hacerlo en el año y medio que resta de su periodo es esencial priorizar y focalizar los compromisos del programa de gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo. Los recursos financieros y de tiempo son finitos e imposibilitan hacer todo al mismo tiempo. Pero eso no impide que, con mayores esfuerzos de coordinación, se pueda dejar al país un legado importante en las áreas de mayor relevancia”, le dijo Cristo a Petro.

Y, de nuevo, cuando el país político hablaba de toda esta crisis y remezón ministerial, que además tiene frenadas muchas ejecuciones al interior de los ministerios porque se está esperando quién finalmente se queda y quién se va, estalló otro escándalo: la denuncia de la supuesta entrada de dinero ilícito a la campaña Petro presidente que vendría de un contrabandista detenido actualmente en Portugal. El presidente Petro dijo que “Papá Pitufo”, el alias del delincuente, alcanzó a entregar los $500 millones, pero que él mismo ordenó devolverlos.

Se trata del llamado “zar del contrabando” quien de acuerdo con revelaciones periodísticas de la revista Cambio habría intentado poner su dinero en la campaña. Pero Petro contestó en la red social: “Yo mismo los hice devolver, se grabó video de ello, y ordené que se mirara sus antecedentes como contrabandista y lavador de activos, hay indicios de narcotráfico que extrañamente fueron borrados en la Fiscalía”, aseguró Petro.

“El mandatario también aseguró que le ordenó a la Policía capturas de los grandes contrabandistas y que, precisamente, con la ayuda de su homólogo español, Pedro Sánchez, logró la aprehensión de alias “Papá Pitufo” para extraditarlo a Colombia”, escribieron lo colegas de Política. “Si temiera a la verdad del pitufo no buscaría traerlo cuanto antes al país para que confiese. Siempre mi mensaje ha sido, ‘cuente toda la verdad’, aunque hay personas en la Fiscalía que intentan protegerlo solo acusándolo de delitos leves cometidos desde el 2023, eso llevaría a que no se investigara la totalidad de altos funcionarios del estado y la política, a los que sobornó desde hace 38 años, algo mucho peor que Odebrecht”, advirtió el presidente.

El Gobierno ya había convocado sesiones extra en el Congreso, pero los vicepresidentes de la Cámara aseguraron que las extras para discutir la reforma a la salud se llevarían a cabo sin dirección, por lo cual pedían cancelarlas. Tenía sentido la petición, pues, aunque sí se mantenía el ministro de Salud, no así el del Interior, quien tiene la relación directa con los congresistas. Precisamente con la salida de Cristo quedaba en juego el plan de choque para acelerar la ejecución del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las extintas FARC.

Ese mismo 10 de febrero, Petro volvió a criticar a algunos de sus ministros: “Un gabinete no debe ser una lucha por votos”, dijo. “Se daña así el Gobierno y el pueblo. Hay un tiempo para cada cosa. Y menos debe haber una lucha furiosa entre quienes deben es aliarse”. Sobre la salida de Cristo, “los miembros del oficialismo le agradecieron al funcionario por su trabajo y le pidieron seguir apoyando al proyecto progresista” mientras que “la oposición criticó la inestabilidad del gabinete”. María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, escribió: “Espero nos encontremos en la construcción y consolidación del Frente Amplio para avanzar en las transformaciones que Colombia merece. Nuestro país siempre primero”. El senador Alejandro Chacón, del liberalismo, dijo: “Cada vez va a ser más complejo el trabajo en el Congreso”.

Mientras seguía la crisis ministerial, los conservadores negaban acercamientos con el Gobierno, pues se decía que podrían estar buscando puestos, pero el partido decía que no, que se mantenían en la independencia. El país conocía de la firma de los 18 decretos para atender la emergencia en el Catatumbo, por eso aquí les contamos los detalles de cada uno. Y, reconociendo los pasados casos de corrupción, como el de la UNGRD, representantes cercanos al presidente Petro solicitaron crear una comisión de Congreso para hacerle seguimiento a los recursos precisamente que tienen como destino el Catatumbo. Y, a la par, el Ejecutivo expedía el decreto con el que se convoca a extras para reforma a la salud. Pero la crisis no ha parado y todavía hay mucha renuncia en el aire y también designaciones de primer nivel, todo mientras el primer mandatario está ahora mismo de viaje en Dubái:

Ayer, a primera hora de la mañana, se sabía que Iván Velásquez renunciaba irrevocablemente al Ministerio de Defensa tras solicitud del presidente. Era de los pocos que se había logrado mantener en otros cambios de ministros. Ahora mismos estaba en sus manos la llegada de las tropas al Catatumbo y el control de esta zona que hoy es azotada por el ELN y una de las disidencias de las FARC, además del Clan del Golfo.

La oposición cuestiona que Petro hubiera salido del país, con rumbo a Dubái, en medio de renuncias de ministros y crisis en el Catatumbo y Chocó. Entretanto la senadora María José Pizarro pedía detener las disputas internas en el gabinete de Petro y enfocarse en la ruta para las elecciones de 2026.

Y como el otro escándalo, el de alias “Papá pitufo”, seguía creciendo, el primer mandatario se volvió a referir a ello y reconoció que durante la campaña electoral conoció a Diego Marín Buitrago, el nombre real de dicho delincuente, pero volvió a decir que no se le recibió ningún tipo de dinero ni aporte a la campaña, y que apenas conoció de sus actividades ilegales inició un proceso para su captura. “Jamás hubo una reunión con Benedetti, Diego Marín y yo en Madrid. Solo hubo un evento público con centenares de colombianos en el auditorio público de la central obrera española UGT, en el cual solo hablé dictando una conferencia”, enfatizó.

Vamos en que Efraín Cepeda, presidente del Congreso, cuestionó la renuncia en el Ministerio de Defensa, asegurando que no será fácil atender la crisis en el Catatumbo. En que la Comisión de la Cámara respaldó en su informe la conmoción en Catatumbo con un: “es necesaria”. En que Augusto Rodríguez, director de la UNP, y Armando Benedetti, ahora jefe de despacho, están enfrentados precisamente cada uno con una versión sobre la supuesta entrada de dinero de alias “Papá pitufo” a la campaña presidencial. “El jefe de despacho aseguró que nunca tuvo una reunión con el contrabandista Diego Marín en medio de la campaña electoral. El director Rodríguez señaló que el asesor Xavier Vendrell confirmó que Benedetti coincidió con “Papá Pitufo” en un evento en España”. Aquí está lo que dice cada uno.

En un análisis escrito por la redacción Política de El Espectador nos cuentan que “en 24 horas se gestó fractura a tres bandas en Mininterior, Palacio y Congreso”, y que “la salida de Juan Fernando Cristo, prevista para mayo, terminó adelantándose hasta los primeros días de enero, con el presidente Gustavo Petro fuera del país y una renuncia firmada por el ministro delegatario. Un acuerdo nacional fragmentado y varios proyectos pendientes en el Congreso quedan en vilo ante el nuevo enfrentamiento”, como las sesiones extra para debatir la reforma a la salud, está la reforma laboral y, en medio de muchas más, la posible tributaria que ya se viene cacareando, pues la necesidad de buscar más recursos es más que evidente.

El asunto, ahora mismo, es que con todo el tema de alias “Papá pitufo” se volvieron a escarbar las posibles entradas de dinero ilegal a la campaña del hoy presidente, hay una lista muy importante en materia económica que necesita de líderes (que por ahora no se sabe si siguen o se van, o incluso quién va a asumir, como el MinTIC), y de lo que entra a tratar de cobrar vida en el Congreso:

Justo esta mañana de miércoles 12 de febrero, se supo que la reforma a la salud vuelve al Congreso en medio de las tensiones del gabinete de Petro. Se reanudó, también, la investigación contra Petro en el CNE y la Sala Plena negó nulidades. Se espera quién más va a renunciar de todo el gabinete y quién sigue. Benedetti recibió todo el respaldo de Petro y no se mueve de esa silla, así a otros cercanos a Petro eso no les guste. Queda año y medio de Gobierno, pero ya está claro que el país está en campaña de cara al 2026. Los que van a aspirar a cargos de elección popular, pero en general, la puja entre la izquierda por quedarse y los de centro y de derecha por ocupar por cuatro años al cargo más importante del país. Muchas movidas políticas, muchos actores sobre la mesa y, la ciudadanía, en medio de estas jugadas de ajedrecistas de los políticos, esperando que les solucionen sus necesidades, como lo reclaman de manera enfática y justa los colombianos que viven en el Chocó. Aquí seguiremos informando, porque esta bola de nieve no ha parado de crecer.

Este es un hasta pronto con nuestro mensaje final: si les gustó este newsletter y el contenido que desarrollamos en El Espectador, invitados a disfrutar del contenido exclusivo que tenemos en nuestra página web. En esta labor de todos los días necesitamos compañía no solo para las críticas, que las recibimos con humildad, sino para que nos ayuden a construir un mejor país, denunciando, indagando, investigando, informando. Y no olviden dejar aquí abajo los temas que ustedes quisieran que investiguemos en la redacción de El Espectador. Nos vemos el próximo miércoles.

¿Qué tema le gustaría que tratáramos la próxima semana? Escríbanos a ebohorquez@elespectador.com