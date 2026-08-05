El Espectador le explica los principales retos que tiene el gobierno de De la Espriella

José Manuel Restrepo y Abelardo de la Espriella se preparan para recibir el timón del país. Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Comienza la administración de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, justo este viernes 7 de agosto, tras una transición que apenas tuvo comienzo, pero se rompió muy pronto, pues las diferencias entre los que se van y los que llegan eran tan marcadas que no fue posible sentarse en la misma mesa sin caer en ataques y señalamientos. Así que más allá de las noticias que van tomando fuerza a diario, tanto de los que terminan como de los que llegan, los colegas de varias...