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El Espectador le explica los principales retos que tiene el gobierno de De la Espriella

El tema fiscal, la seguridad, la transición energética, la educación, la salud, el comercio y las relaciones internacionales, en la lista.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
05 de agosto de 2026 - 10:08 p. m.
José Manuel Restrepo y Abelardo de la Espriella se preparan para recibir el timón del país.
José Manuel Restrepo y Abelardo de la Espriella se preparan para recibir el timón del país.
Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Comienza la administración de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, justo este viernes 7 de agosto, tras una transición que apenas tuvo comienzo, pero se rompió muy pronto, pues las diferencias entre los que se van y los que llegan eran tan marcadas que no fue posible sentarse en la misma mesa sin caer en ataques y señalamientos. Así que más allá de las noticias que van tomando fuerza a diario, tanto de los que terminan como de los que llegan, los colegas de varias...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
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Camilo Rodríguez(27872)Hace 1 hora
Para un patán como ese, un payaso como ese, un sicópata como ese, un truhan como ese, ser decente es bastante reto. Si es capaz me daría por bien servido
enriqueparra1978(84821)Hace 1 hora
Son puras especulaciones y comentarios de periodistas. Pero los retos deben quedar en el plan de desarrollo. Esa es la carta de navegación de todo gobernante. De allí no se puede salir. En el plan quedan incorporados los principales programas y proyectos con cálculos de las respectivas inversiones en dinero. Si no cumple el plan todo se convierte en mitos. Palabrería y vanas promesas.
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