El Espectador le explica qué viene para el nuevo Congreso

Nicolás Barguil (Partido Conservador) quedó como nuevo presidente de la Cámara de Representantes y Honorio Henríquez (Centro Democrático) fue elegido presidente del Senado.
Foto: Ilustración: Katerine González Clavijo
Pues qué más nos queda, mi gente, si ya se acabó el Mundial, ya no quedan días que nos hagan sentir que estamos en otra cosa, en otro momento de la vida. Retomemos porque siempre es bueno ponerse al día.
Llevamos tres semanas hablando de política y seguramente continuaremos por la coyuntura. Ahora hablaremos del nuevo Congreso, que se posesionó el pasado 20 de julio. Que el Pacto Histórico se unió con el Centro Democrático para elegir a Honorio Henríquez como presidente del Senado; que el gobierno de Abelardo de la Espriella tiene respaldo en...
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