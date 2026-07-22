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El Espectador le explica qué viene para el nuevo Congreso

Con la posesión del nuevo Congreso el pasado 20 de julio, les contamos qué viene en Senado y Cámara de Representantes de cara también al gobierno entrante de Abelardo De la Espriella.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
22 de julio de 2026 - 09:00 p. m.
Nicolás Barguil (Partido Conservador) quedó como nuevo presidente de la Cámara de Representantes y Honorio Henríquez (Centro Democrático) fue elegido presidente del Senado.
Nicolás Barguil (Partido Conservador) quedó como nuevo presidente de la Cámara de Representantes y Honorio Henríquez (Centro Democrático) fue elegido presidente del Senado.
Foto: Ilustración: Katerine González Clavijo

Pues qué más nos queda, mi gente, si ya se acabó el Mundial, ya no quedan días que nos hagan sentir que estamos en otra cosa, en otro momento de la vida. Retomemos porque siempre es bueno ponerse al día.

Llevamos tres semanas hablando de política y seguramente continuaremos por la coyuntura. Ahora hablaremos del nuevo Congreso, que se posesionó el pasado 20 de julio. Que el Pacto Histórico se unió con el Centro Democrático para elegir a Honorio Henríquez como presidente del Senado; que el gobierno de Abelardo de la Espriella tiene respaldo en...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
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