El Estado colombiano podría ser juzgado por el incumplimiento del Acuerdo de Paz: Petro

Presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Desde Popayán, en Cauca, y en el marco de la estrategia de diálogo con la ciudadanía “Acciones por la paz, la seguridad y la vida”, el presidente Gustavo Petro se refirió una vez más al Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las extintas FARC.

Petro reiteró que el Estado colombiano no está cumpliendo con los compromisos consignados en ese documento: “Aquí se ha organizado el Estado de una manera que impide el que se pueda construir la justicia social en Colombia”, dijo.

Punto y seguido, el mandatario insistió en que el Acuerdo de Paz fue entregado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), por lo que se trata de un compromiso adquirido, y por su incumplimiento, el Estado colombiano podría ser juzgado por la Corte Internacional de Justicia de la ONU.

“Eso mismo hizo el gobierno francés con la declaración de no hacer más ensayos nucleares. Si el gobierno francés decide hacer un ensayo nuclear, hoy es juzgado por la Corte Internacional de Justicia”, dijo el presidente Petro.

De acuerdo con el mandatario, la entrega del Acuerdo a la ONU “no fue solo un acto diplomático, pues tiene una importancia vital y es una declaración unilateral de Estado”. Eso, según el presidente, significa que “es una declaración unilateral de Estado, que es supra ley colombiana ”.

Aprovechó para insistir también en que Colombia debe caminar hacia “un acuerdo político nacional”, tal y como lo mencionó hace unos días el excanciller Álvaro Leyva, quien explicó que ese sería el camino para “definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande” y consolidar la idea de Petro del “poder constituyente”.

En medio del evento en Popayán, el presidente leyó un fragmento de la copia del Acuerdo de Paz que fue enviado al Consejo de Seguridad de la ONU en 2016. Al terminar su lectura aseguró que nunca fue invitado a la mesa de negociación con las FARC por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. “Incluso, tampoco fui invitado en la fecha del plebiscito, yo creo que hubiera hecho ganar el plebiscito Colombia”, dijo.

De otro lado, Petro pidió perdón en nombre del Gobierno a las familias damnificadas por el derrumbe en Rosas, Cauca, en enero de 2023. “Eso se llama una quiebra moral completa, no solo de un individuo, sino de la concepción misma que se tiene que tener para gobernar. Y ante eso, porque es una ignominia, no hay más que pedir perdón. Porque no tiene explicación. Que no sea la codicia. Hicieron esos movimientos para robarse la plata. Y dejaron gente pobre, sufrida y en problemas”, señaló.

