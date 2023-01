“El fascismo decide dar un golpe”: Petro sobre invasión al Congreso de Brasil

. Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro y el recién posesionado mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantienen una cercana relación de cara a la colaboración binacional. Precisamente, este domingo, Petro envió su “solidaridad” al presidente brasileño luego de que cientos de seguidores de Jair Bolsonaro invadieran las sedes del poder en Brasil: el Congreso Nacional, el Palacio Presidencial y la Corte Suprema.

Los simpatizantes del expresidente de Brasil se tomaron los edificios del gobierno, al parecer pidiendo una intervención militar para derrocar a Lula da Silva, que tan solo se oficializó en el cargo el pasado 1 de enero. Al respecto, ya ha habido varias reacciones sobre el hecho, que lo han tildado como un “atentado contra la democracia”.

“Una reunión urgente de la OEA”: Petro

Petro no solo envió su apoyo al gobierno brasileño, sino que pidió una “reunión urgente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) si quiere seguir viva como institución y aplicar la carta democrática. Las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia”, dijo el presidente de Colombia, quien agregó que la respuesta a las políticas progresistas que han querido aplicar ha sido con “golpes parlamentarios o golpes violentos de la extrema derecha”.

Toda mi solidaridad a @LulaOficial y al pueblo del Brasil. El fascismo decide dar un golpe.



Las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia.



Es hora urgente de reunion de la OEA si quiere seguir viva como institución y aplicar la carta democrática. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2023

Desde el Pacto Histórico (el partido de gobierno en Colombia), respaldaron a Petro. El presidente del Senado, Roy Barreras, dijo que el hecho demuestra el “desconocimiento violento de los resultados electorales es una puñalada contra la democracia”; también recordó el hecho ocurrido hace dos años en Estados Unidos, cuando ante la victoria de Joe Biden, seguidores de Donald Trump también invadieron el Congreso el 6 de enero de 2021.

El desconocimiento violento de los resultados electorales (Trump/Bolsonaro) es una puñalada contra la democracia. Los fascistas no pasarán! Biden se quedó. Lula se queda. La democracia sobrevive. https://t.co/fjEkqvg4rk — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 8, 2023

Por su parte, Martha Peralta, congresista del partido oficialista dijo que se trata de “la misma acción fascista cuando perdió Trump. Como senadora de Colombia hago un llamado a la OEA para que se respete la Democracia”, dijo. Igualmente lo hizo la representante Luz María Munera, del Pacto Histórico: “Es responsabilidad de los pueblos organizados la constitución de poder popular y la defensa de la democracia. Con el pueblo organizado, el fascismo no pasará. Defendamos al pueblo del Brasil y su gobierno democrático”.

Desde el partido Alianza Verde también rechazaron el hecho. El senador Ariel Ávila dijo que una “turba fascista atacó las instituciones democráticas en Brasil (...) Ahora, parece que atacar el Congreso es una marca del fascismo en América cuando pierde elecciones”.

La turba fascista que atacó las instituciones democráticas en Brasil merece el rechazo de todo el mundo.

Ahora, parece que atacar el congreso es una marca del fascismo en América cuando pierde elecciones

pic.twitter.com/qB4iiSrmkT — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) January 8, 2023

Mientras tanto, el analista político y experto en paz, León Valencia, señaló que “el asalto de los bolsonaristas al Congreso, al Tribunal Supremo y a la Presidencia, en Brasil, ratifica que en esta etapa de la historia latinoamericana, el papel de la izquierda es defender las instituciones democráticas asediadas por las derechas”.

El asalto de los bolsonaristas al Congreso, al Tribunal Supremo y a la Presidencia, en Brasil, ratifica que en esta etapa de la historia latinoamericana el papel de la izquierda es defender las instituciones democráticas asediadas por las derechas — León Valencia (@LeonVaLenciaA) January 8, 2023

