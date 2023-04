El gobernador del Quindío aseguró que el lunes comienzan las obras del nuevo puente

Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, gobernador del Quindío, en el puente El Alambrado, que colapsó el 12 de abril de 2023. Foto: Gobernación del Quindío

El pasado 12 de abril el puente conocido como El Alambrado, que permitía el transporte vehicular sobre el río La Vieja y conectaba al Valle del Cauca con el Quindío, colapsó, dejando a dos policías muertos y otras 15 personas heridas. El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, asegura hace un mes se había hecho una evaluación del puente y otra hace un año.

“La de hace un año se hizo pensando en que, como por ahí va la doble calzada, si tenía que hacerse dos puentes nuevos, o sea, uno de ida y otro de regreso, o realmente se tenía que reforzar este o dejarlo como estaba. La evaluación que hicieron, que fue muy concienzuda, les arrojó que el puente estaba en excelente estado. La última se hizo hace un mes, donde también dice que está en excelente estado, o sea, la de las hipótesis, para mí, la más descartada es que haya sido un colapso natural”, le dijo Jaramillo a este diario.

Desde entonces, diferentes entidades se han manifestado para buscar soluciones a la problemática. A los peajes colapsados de Circasia, por ejemplo, se les ha duplicado el personal, ya que ahora deben transitar por ahí todos los vehículos que pasaban por la carretera donde se cayó El Alambrado. Municipios como Sevilla y Caicedonia han quedado aislados. “Para ir de Sevilla a Armenia se van a tardar tres horas y media, cuando estaban a cuarenta minutos”, cuenta el gobernador. “Hoy uno de los temas que se iba a hablar con el presidente de la República en Sevilla era este hecho, pero el presidente no llegó, ni llegaron los ministros”.

El Ejecutivo informó que su ausencia fue producto de las condiciones climáticas para llegar al territorio.

Lastimosamente debido a las condiciones climáticas la delegación de gobierno no pudo llegar al evento programado en Sevilla, Valle. He pedido reprogramarlo para poder encontrarnos en los próximos días. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 14, 2023

Jaramillo Cárdenas habló sobre la solución que encontraron a la problemática y que empezaría a desarrollarse desde el próximo 17 de abril, al igual que el estado de la investigación con respecto al colapso. De acuerdo con la información que compartió sobre el informe que se realizó hace un poco más de un mes, en el departamento habría 57 puntos afectados que necesitan intervención.

El ministro de Transporte estimó que el 40% de los puentes del país se encuentran deteriorados. Es decir, que el problema de El Alambrado no es único. ¿Cuál es el estado de los puentes en el departamento?

Hace seis meses se cayó el puente de Barragán, que comunica Caicedonia y Sevilla, en el Valle. Esos dos municipios tienen más nexos con el Quindío que realmente con el Valle, están inmersos en el paisaje cultural cafetero, son dos municipios que están dependiendo en salud, en educación, en tema agrícola del Quindío. Ese puente colapsó hace seis meses y no se ha reparado, la maquinaria apenas llegó hoy. Donde ese puente estuviera funcionando, hoy no tendríamos realmente problemas serios para, por lo menos, el transporte liviano. Hubiera pasado por Sevilla y Caicedonia sin problema. A raíz de la caída del puente de Barragán y de la ola invernal, nosotros hicimos una evaluación de todos los puentes del departamento del Quindío y pasamos el informe a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para mirar las alertas que tenemos, pero al día de hoy no hemos obtenido respuesta.

¿Qué efecto ha tenido la ola invernal?

Por ejemplo, entre el Río verde y Pijao, una carretera nueva que estamos haciendo de 10 kilómetros, después de adjudicada, salieron seis puntos críticos, le hicimos una adición presupuestal y ahora resultaron seis puntos críticos más. Es decir, a ola invernal ha sido terrible. Nosotros no hemos recibido, ni ninguna gobernación del país, un solo centavo para enfrentar la ola invernal. Le hemos pedido al gobierno el desahorro del FONPET (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales) que nos corresponde a las gobernaciones, y ahí hablo un poco como presidente de la Federación de Departamentos.

¿Qué sucedió con la solución que se había propuesto de construir puentes militares temporales?

Ayer la solución la planteó Autopistas del Café, que tienen la concesión del mantenimiento. Ellos tenían un puente hecho, una parte en Girardot y en Bogotá, otra. La estructura metálica está construida y lista, es un puente que iba a destinarse para otro lado y las medidas no les dieron y da exactamente la medida de lo que se necesita acá, que son cien metros. Es un milagro. Entonces, el lunes, empiezan ya las obras. Están esperando terminar de descargar los camiones que tenían municiones, explosivos y armamento de la policía. Ahí sí demoler lo que queda para poder empezar el lunes para preparar los cimientos para poder traer el puente. Se demora cuatro meses. Los puentes temporales no sirven porque si hacemos un puente temporal, no podríamos hacer el otro. Nos habían dicho que tardaba la construcción de otro puente veinticuatro meses, pero eso es perjudicial para la economía.

Comunicado oficial No. 3

La concesión informa la evolución de la situación presentada en el Puente El Alambrado.https://t.co/e43hIrwAmC pic.twitter.com/l5PE1aNyTQ — Autopistas del Café (@AutopCafe) April 13, 2023

¿Y la investigación que va a llevar a cabo la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)?

Es que esa coincidencia que sean dos carros con armamento explosivos y municiones preciso los que estaban pasando por ahí, eso ya despierta cualquier duda. No se ha descartado nada hasta el momento y son cuatro frentes de investigación: uno en la ANI, la Fiscalía General de la Nación, Autopistas del Café y la Sociedad de Ingenieros. Los investigadores de Autopistas del Café estuvieron esta mañana y dicen que descartan el colapso natural del puente, porque esa estructura no tenía por qué haber colapsado así, y menos con el peso que tenía en ese momento. Es un puente construido en 1968, pero estaba en excelentes condiciones. La investigación no se interrumpe porque empiece la construcción del nuevo puente el lunes porque ya se tomaron todas las muestras, los registros fotográficos, etc.

¿A qué acuerdos se han llegado con la Gobernación del Valle?

Ayer se comprometió el ministro Guillermo Reyes, el director de la ANI, y el gerente de Autopistas del Café se pusieron de acuerdo en que iban a mirar cómo amortiguaban el precio de los peajes, porque pasó, para un camión pesado, de 57,000 pesos a 135,000 pesos. Y es una hora y media más en combustible. Entonces, iban a mirar cómo podían amortiguar eso, desde que se pueda demostrar, mediante algún el mecanismo, que esos vehículos tenían que pasar por El Alambrado y que ahora tienen que dar la vuelta. Espero que ese dato se tenga mañana. En eso estamos insistiendo la Gobernación del Valle, la Gobernación de Risaralda y nosotros.

