Mintransporte pidió renuncias, pero niega presión burocrática por reforma a la salud

Ministro de transporte durante la reunión con representantes de aplicaciones de movilidad. Foto: El Espectador - José Vargas

La tensión entre el Gobierno y los partidos tradicionales es innegable. El ministro del Interior, Alfonso Prada, se esfuerza por negarlo y muestra siempre una cara optimista de cara a la cercana hora de la votación de la reforma a la salud. Sin embargo, en el liberalismo, el conservatismo y el Partido de la U hay reticencia a la aprobación del proyecto, al punto que en las dos últimas semanas aparecieron ponencias alternativas y proyectos nuevos para hacerle contrapeso a la idea reformista del presidente Gustavo Petro. Y él no piensa ceder.

En principio se pensó que acudiría al arma de darles más puestos a los partidos políticos a cambio de su voto por la reforma, pero en las últimas horas corrió la voz de que la estrategia es al revés: que quitarles las cuotas burocráticas para presionarlos.

Y las miradas de inmediato se dirigieron al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, a quien se señala de presionar a sus subalternos para que renuncien, especialmente a los que provienen de su propio partido: el Conservador.

El Espectador habló con Reyes, quien reconoció que en dos oportunidades ordenó despidos, pero dice que ni son casos que acaban de ocurrir, ni tienen que ver con revanchismos políticos. Eso sí, dejó claro que hacer parte de la coalición de Gobierno implica responsabilidades con esa misma coalición y lanzó un mensaje contundente sobre sus prioridades en materia política: “Yo represento al partido Conservador, pero que me identifico 200 % con las ideas del Gobierno del presidente Gustavo Petro”.

¿Es cierto que usted le está pasando cuenta de cobro a los funcionarios nombrados en representación de su partido y que les pidió renuncia a varios, incluso a un viceministro, para presionar al conservatismo a aprobar la reforma a la salud?

Yo le respondo en lo que tiene que ver con el Ministerio a mi cargo, Élber. Gran parte de los cargos en el Ministerio de Transporte son hoy ocupados por funcionarios nombrados por el presidente de la República. Otros son de funcionarios que ya estaban en el cargo cuando llegué al Ministerio y otros fueron seleccionados por mí, tomando en consideración las hojas de vida de profesionales muy competentes. Algunos candidatos fueron propuestos, por ejemplo, por el partido Conservador. Pero siempre buscamos el más alto perfil y yo he verificado que la gente cumpla con los retos que le corresponden.

Entiendo cómo los seleccionaron, pero ¿les está pidiendo la renuncia por esta época a los funcionarios de su partido?

Dos veces he pedido renuncia de funcionarios, pero no ahora. Y lo he hecho cuando encuentro que hay que hacer ajustes por alguna falla en el cumplimiento de las misiones encomendadas a algún funcionario. Ha ocurrido, por ejemplo, en las direcciones territoriales.

¿Y entre esos funcionarios a los que les ha pedido la renuncia hay algún viceministro?

No. No le he pedido a los viceministros que renuncien y, hasta donde recuerdo, ninguno de ellos me ha dicho que se quiera ir.

La viceministra de infraestructura, María Constanza García Alicastro, no tiene nada que ver con los temas del partido conservador, ni llegó por cuotas partidistas. Es una ingeniera especializada en temas de transporte y con experiencia en el IDU y Transmilenio, entre otros, pero nunca sobra preguntar: ¿Le ha pedido usted la renuncia a ella?

No. Y le agrego un dato: la viceministra María Constanza fue nombrada por el presidente de la República.

Ahora sí hablemos del Conservador. ¿Piensa sacar al viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez Caicedo?

El viceministro Enríquez está a mi lado como viceministro conservador, en representación del Partido Conservador y no le he pedido la renuncia.

¿Pero lo va a hacer?

No he pensado en hacerlo.

Pero es que hay mucho rumor sobre eso de los despidos. Entonces el tema es por el lado de las direcciones territoriales, que son un montón, como 20, si mal no estoy. Casi una por departamento.

En cuanto a direcciones territoriales, sí he pedido algunas renuncias. Y lo he hecho por estrictos asuntos de servicios, de cumplimiento de la misionalidad.

¿No será que con ese argumento está dejando sin cuotas políticas al Partido Conservador, o a otros partidos?

Yo no tengo muchas cuotas políticas. En el Ministerio tenemos más perfiles técnicos, que es lo que requiere esta cartera.

No me diga que es que los conservadores están renunciando por voluntad propia…

Es que no me han presentado renuncias. De verdad.

¿Y entonces quién mandó el mensaje de que los viceministros deben renunciar?

No sabía que hubiera un mensaje en ese sentido. Si alguien le mandó un mensaje de esos a los viceministros, lo desconozco. Además, quien nomina no soy yo. Claro, podría pedir renuncias a los vices, pero no lo he hecho.

¿Cómo están sus relaciones Efraín Cepeda, el presidente del Partido Conservador?

Hablé hace tres horas con él. Mantenemos conversación permanente desde hace como 25 años.

¿Y quiénes son los que más le están pidiendo puestos por esta época? Ese ministerio tiene muchos.

No hay tantos puestos como usted cree, los funcionarios están nombrados y trabajando. Y con tanto trabajo no me he dado cuenta si hay alguien pidiendo puestos.

Pero hace un instante me dijo que sí está sacando funcionarios de las direcciones territoriales.

Es que, si la gente no trabaja al ritmo que yo trabajo, pues no sigue. Los casos de los que usted habla son casos de algunas direcciones en las cuales el rendimiento es muy regular, pero no son casos de hoy, no son hechos nuevos. Como le decía, ya dos veces he pedido renuncias desde que llegué al ministerio.

Hay otro tema que le cuestionan al Gobierno Petro y es cierta demora para nombrar a los funcionarios. En el círculo más cercano del petrismo puro hay quienes creen que están gobernando con un buen porcentaje de funcionarios de la administración Duque. ¿Ese es su caso?

Hay gente que viene de atrás, y no necesariamente de un Gobierno, sino que está en el Ministerio desde hace muchos años. Son considerados como las biblias dentro del sector.

¿Pero no se le hace mucha coincidencia que los casos de las peticiones de renuncia en su cartera vengan a salir justo en momentos en que el presidente de la República libra tremenda puja con el conservatismo por la negativa de ese partido a apoyar la reforma a la salud?

Aquí hay asuntos que se dan, de verdad, coincidencialmente. Y también hay rumores sobre cosas que no han ocurrido. Mi partido mantiene diálogo permanente con el presidente de la República y con el ministro del Interior, Alfonso Prada. Han venido hablando sobre las reformas a temas como la salud. Reforma que, por cierto, fue planteada a los partidos cuando se hizo el acuerdo de gobernabilidad.

Dice que no tiene que ver lo uno con lo otro, pero de paso les va recordando a sus copartidarios que tienen un acuerdo con el Gobierno…

Nosotros hacemos parte de una coalición de Gobierno y esa coalición tiene unos compromisos, unas responsabilidades, que incluyen trabajar como corresponde a una relación entre el Gobierno y los sectores políticos que hacen parte de la coalición. En mi caso, hago parte del Gobierno como miembro del Partido Conservador.

Ahora que habla de esa reforma, clave para el Gobierno, y que exalta su condición de conservador, ¿se retirará usted del Ministerio si su partido decide salir de la coalición de Gobierno?

(Risas) Yo le dejaría esa pregunta al presidente de la República. Yo represento al Partido Conservador en el Gobierno, pero me identifico 200 % con las propuestas y la idea de Gobierno del presidente, Gustavo Petro. Y hablo mucho con los senadores y representantes y no solo con los del partido conservador. Pero sí, mantengo muy buena relación con todos los conservadores.

¿Cuándo dice que con todos los conservadores incluye también al expresidente Andrés Pastrana?

Es que ahí la pregunta es si el expresidente Pastrana todavía es conservador. Yo desempeñé un cargo diplomático en Naciones Unidas durante su Gobierno. Fui ministro consejero en la embajada colombiana en Nueva York, y lo he visto en algunos eventos. Pero ni he ido a su casa, ni él ha ido a la mía, ni me ha llamado ahora que estoy en el Ministerio.

Veo que tiene usted bien mapeados a los funcionarios conservadores que trabajan en ese ministerio y a los que fueron nombrados por usted…

No tengo mapas. Hay gente muy buena a mi lado. Algunos fueron nombrados de propuestas provenientes de la dirección del partido. Pero fíjese que los que están son funcionarios maravillosos, competentes. Y somos el único despacho del gobierno colombiano que ganó premio de Naciones Unidas a lucha por la defensa de la equidad de género. Nos lo entregaron hace 15 días.

¿Se lo trajeron o usted fue a recogerlo?

Yo no he salido del país. Con tantos temas pendientes no he podido.

¿Y no irá la próxima semana a Argentina, a la cumbre de ministros de transporte?

Había pensado ir, pero la prioridad es el trámite de la reforma a salud y nuestra responsabilidad es estar en el Congreso apoyando al Gobierno, máxime ahora que el señor presidente estará en Naciones Unidas. Todo depende de esa reforma.

Hasta los cargos en los Ministerios, dicen por ahí…

Eso no tiene nada que ver, Élber.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político