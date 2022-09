El irremediable y estratégico espejo retrovisor: ¿la nueva táctica de Petro?

El mismo presidente Petro señaló al gobierno Duque de haber dejado desfinanciados varios programas sociales. / Presidencia Foto: CCARRION - Presidencia

“No vamos a gobernar con un espejo retrovisor, sino con el propósito de entregarles un mejor país a las comunidades”, dijo Daniel Rojas, coordinador del comité de empalme del presidente Gustavo Petro, al revelar el informe final de lo que recibían de la saliente administración de Iván Duque, a comienzos de agosto. El balance no fue muy positivo, pues se expresaron varias preocupaciones frente a lo que les habían dejado. Sin embargo, las palabras de Rojas fueron tomadas como un compromiso del nuevo gobierno de que no iban a usar esa estrategia de mirar atrás para justificar decisiones o para excusar posibles situaciones futuras que viva el país, contrario a lo que, se dijo, sí hizo Duque en sus cuatro años de mandato.

No obstante, lo que se ve en la actualidad es que dicho compromiso se rompió, cuando apenas se lleva algo más de un mes en la Casa de Nariño. Tanto el gobierno Petro como sus aliados han comenzado a usar a Duque como punto de referencia a la hora de argumentar medidas que pueden considerarse impopulares y hasta para defenderse en las salidas en falso de alguno de los miembros del gabinete. Por ejemplo, ante la lluvia de críticas a la ministra de Minas, Irene Vélez, por distintos episodios -como confundir las cifras del déficit del Fondo de los Combustibles o leer su intervención en el Congreso- en el Pacto Histórico echaron mano del escándalo de Centros Poblados para defenderla. “Yo prefiero una ministra honesta, que se equivoque 10.000 veces, y no una que se robe $70.000 millones”, fue el mensaje del senador Gustavo Bolívar en sus redes sociales.

Incluso, el mismo presidente Petro estuvo en una línea de defensa similar, al retrinar comentarios en los que se cuestionaba que la ministra no pudiera equivocarse en el primer mes de funciones y en cambio al expresidente Duque una revista le excusó posibles descaches al inicio de su mandato, con el argumento de que era el “año de aprendizaje”. El espejo retrovisor también fue usado para justificar el aumento de los precios de la gasolina. De una forma un tanto inexacta, el mandatario señaló en su cuenta de Twitter que se tenía que hacer debido al “déficit de la estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior”. La medida fue apoyada por sectores afines al petrismo, que hasta crearon una etiqueta en Twitter, #ElDéficitDeDuque.

Puede ver: Gustavo Petro canceló su agenda este jueves, al parecer por un cuadro de gripa

Lo cierto es que aunque desde hace un tiempo se venían justificando algunas medidas impopulares haciendo referencia al gobierno pasado, fue en estos últimos días en los que se usó con más fuerza ese espejo retrovisor, buscando argumentar a favor de medidas que seguramente tendrían más cuestionamientos si no se estableciera esa comparación. Frente a este posible cambio de estrategia no se conoce un mayor pronunciamiento desde la Casa de Nariño. Solo se informó que no había tal intención y que la única razón para mencionar al gobierno Duque era porque “hay que explicar por qué hay que subir el precio de la gasolina”.

El Espectador habló con senador Bolívar, uno de los que con más vehemencia ha usado esa comparación con Duque para defender a la actual administración. Según enfatizó, el compromiso de no usar el espejo retrovisor era “en la parte política”, pero que en las cuentas sí se necesita mencionar qué les dejaron. “Salimos a blindarnos ante la crisis de una olla raspada”, expresó, recalcando que es una forma de mostrarle a la población la necesidad de algunas medidas. “En ese gobierno se cometieron muchos delitos y habrá un momento en el que toque poner el espejo retrovisor. Imagínense no contar que nos dejaron una deuda de $182 billones, el déficit fiscal, el déficit del Fondo de los Combustibles. Solo es nuestra defensa para que no nos crucifiquen”. Eso sí, advirtió que esta estrategia solo puede prolongarse hasta el fin de 2022: “Desde el primero de enero, los recursos son del proyecto de presupuesto nuestro. De aquí en adelante respondemos nosotros. Hoy es una responsabilidad compartida”.

Frente a esa estrategia de responsabilizar a la administración Duque, expertos en comunicación política concuerdan en que era algo esperado en los primeros meses de gobierno Petro y hasta la califican de “adecuada”. Carlos Andrés Arias, estratega político, considera que es algo típico de todos los que llegan al poder: “Duque también lo hizo”, pero ha tomado mayor notoriedad debido a que es la primera vez que se hace una ruptura frente a estilos de gobierno e ideologías: “Eso lo hacen normalmente los de derecha y ahora es más palpable porque se trata de un régimen de izquierda. Antes no era tan evidente porque los gobiernos eran de una misma corriente”. En un sentido parecido se manifestó Juan Federico Pino, docente de Flacso, quien señaló que es una práctica que no era tan notoria, ya que en las últimas administraciones hubo una especie de “continuidad ideológica” que no lo permitía.

Además: Demanda pide tumbar elección de Gustavo Petro y Francia Márquez: ¿por qué?

“Es un comportamiento lógico, esperado y normal en un gobierno de cambio. Eso también pasó en México, toda la primera parte fue una criticadera a Peña Nieto. Hay que mostrar que las cosas no estaban bien para argumentar que las reformas son necesarias para revertir lo que estaba pasando”, refiere Nury Astrid Gómez, experta en comunicación política. Para esta, el asunto también pasa por querer mantener el estilo de campaña y no adaptarse aún a las demandas de ya ser gobierno. “De cierta forma, quieren mantenerse en campaña y no han hecho la transición de una comunicación como gobierno. Están dirigiéndose a sus 11 millones de votantes y no todo el país. Es una campaña permanente”, expresó la experta.

Frente a la efectividad de esa propuesta, las opiniones varían un poco. Gómez cree que podría servirle al nuevo gobierno como “salvavidas”, pues se trata de decir lo que salió mal “porque no hay aún agenda propia”. En cambio, Arias considera que la estrategia “le permite a Petro validar su saldo en ceros ante la opinión. Les dice que encontró descuadernado al país y la gente valida y legitima los ejercicios de poder y autoridad”. Tal sería el éxito de sacar el espejo retrovisor, que estaría permitiendo tramitar medidas impopulares, como la de aumentar los precios de la gasolina o la de intervenir la CREG, sin casi oposición: “Si lo hace un gobernante de derecha, la gente se le rebota, pero aprendió a usar el espejo retrovisor para mostrar las razones para hacerlo. Es una comunicación muy buena, tiene baches, pero es muy interesante”. Incluso, Arias va más allá y sugiere que se podría haber aprovechado de mejor manera haciendo un corte de cuentas en cada ministerio para “explotar el efecto y prolongarlo”.

Eso sí, aunque la movida ha sido efectiva hasta el momento, todos los analistas concuerdan en que tiene un tiempo límite, como expresó Bolívar. Para Carlos Andrés Arias, esta sirve en gran medida en el primer año de mandato. En cambio Nury Astrid Gómez cree que la fecha de vencimiento será “hasta que salga el Plan de Desarrollo”, pues en ese entonces ya no se podrán mostrar como oposición y deberán comunicar que ya tienen una nueva carta de navegación. Ómar Rincón, experto en comunicación, comentó que el efecto en el tiempo será limitado, ya que Colombia sabe cuál es el país que dejó Duque “y no necesitamos que nos lo recuerden”. Para este, se debe dejar la “palabrería” y señalar una hoja de ruta “lo más pronto posible”.