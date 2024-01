“El lazo familiar se separa del parentesco”: Petro explica su vínculo con Noel Petro

El mandatario respondió a un artículo de El Espectador, explicando que "en el empleo público y la contratación, el lazo familiar está reglado por la ley y se separa del parentesco civil o sanguíneo". Foto: Archivo

El presidente Gustavo Petro explicó en sus redes sociales sus nexos familiares con el cantautor de música popular Noel Petro, oriundo de Cereté (Córdoba). “En el empleo público y la contratación, el lazo familiar está reglado por la Ley y se separa del parentesco civil o sanguíneo”.

Lo hizo luego de que el pasado jueves, 18 de enero, negara su parentesco con él para ejemplificar que uno de los posibles candidatos para conformar la Junta Directiva de Ecopetrol era familiar de la primera dama, Verónica Alcocer. “Con todo el respeto que me merece La Silla Vacía, el señor Alberto Merlano no es familiar de Verónica Alcocer, así como Noel Petro no es familiar mío. Hagan oposición, pero traten de hacerla con criterio”, escribió el presidente en su cuenta de X.

En el empleo público y la contratación, el lazo familiar está reglado por la.ley y se separa del parentezco civil o sanguineo. https://t.co/PxPGr5wC4W — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 19, 2024

Sin embargo, 14 años atrás, en una entrevista con El Espectador, el hoy presidente se sentó con Noel Petro y ambos afirmaron que eran primos segundos. “Todos los Petro somos de una sola familia. Surgimos de la parte norte de Cereté, de los corregimientos de San Isidro, Las Guamas, Rabo Largo, La Culebra… Todo eso es puro Petro”, aseguró en marzo de 2009 el hoy jefe de Estado.

En contexto: Gustavo y Noel Petro, el encuentro que olvidó el presidente

Además de la entrevista para este medio, el mandatario escribió en su libro “Una vida, muchas vidas”, que Noel Petro es primo de su padre, Gustavo Petro Sierra. “Ajá, primo, ¿hace cuánto tiempo no nos veíamos? Cinco, seis años…”, comenzó diciendo el músico. “Fue en una campaña electoral. Me temo que fue la que hicimos con Navarro a la Cámara de Representantes en 1998, nuestra resurrección. Esos días, porque fueron varios días, hicimos algunos eventos en el sur de Bogotá. En Usme, en Tunjuelito. Y creo que hasta hicimos uno en Las Cruces (risas), el barrio que tanto te gusta, Noel. Yo toqué el requinto esa vez (risas). Lo toqué… con un dedo”, le respondió el político.

