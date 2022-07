El mensaje de las designaciones ministeriales de Gustavo Petro

Gustavo Petro ya ha anunciado seis miembros de su futuro gabinete, entre ellos José Antonio Ocampo. Foto: HANDOUT

Este martes, Gustavo Petro hizo el anuncio más grande, hasta el momento, de la composición de su futuro gabinete. En esta ocasión reveló de una sola vez las que serán las ocupantes de los ministerios de Agricultura (Cecilia López), Salud (Carolina Corcho) y Ambiente (Susana Muhamad). Ya el fin de semana había dado a conocer a la nueva ministra de Cultura (Patricia Ariza) y en la semana anterior anunció los que serán sus ministros de Hacienda (José Antonio Ocampo) y Exterior (Álvaro Leyva). De esta forma, y aunque falta por confirmar múltiples carteras, el presidente electo ha enviado claros mensajes de lo que será su gobierno y sus intenciones, y uno de los principales puntos que ha hecho más que evidente es su clara ruptura con Iván Duque.

La diferenciación con el actual mandatario va desde el tiempo en que se hicieron los anuncios. Hace cuatro años, por estas mismas fechas, Duque no había comunicado ninguno de los que lo acompañarían en su equipo ministerial. Los comenzó a revelar a cuentagotas después del 11 de julio. En cambio Petro les madrugó a los anuncios y desde el 25 de junio hizo los primeros nombramientos, casi tres semanas antes que su antecesor. Según el profesor e investigador de la Universidad Externado Jorge Iván Cuervo, la intención del presidente electo es “enviar un mensaje de tranquilidad”, ante las dudas que genera ser el primer jefe de Estado de izquierda en la historia de Colombia. Por el contrario, en el gobierno anterior no había premura, puesto que “Duque era uribista y era previsible con los que iba a gobernar”.

Madrugarle a la designación de ministros parte de la premisa de “ir cerrando debates”, comentó Cuervo, puesto que “mientras más alargue las designaciones, se abren más las discusiones y las dudas”. El mensaje de confianza no solo viene en los tiempos con los que se han hecho los anuncios, sino también se da por el tipo de nombramientos que se han venido haciendo. En este caso, según varios de los consultados, se ha tratado de darles tranquilidad tanto a los que votaron por Gustavo Petro como al resto del país. Por eso las designaciones han estado repartidas entre los que son de la cuerda del petrismo y de los movimientos de izquierda y otros más afines al establecimiento. Aunque en este caso, como señaló el profesor Juan Federico Pino, de Clacso Quito, hay “un llamado al establecimiento, pero el que es cercano al progresismo”.

“Se está articulando el discurso de unidad nacional que propuso el día que ganó las elecciones”, complementó Pino, quien recalcó que no solo se están cimentando las mayorías en el Legislativo, sino que se busca tener “un respaldo lo suficientemente fuerte hacia los retos del futuro”, como lo es la posible relación conflictiva que tenga con la Fuerza Pública. La docente e investigadora Patricia Muñoz, de la Pontificia Universidad Javeriana, también compartió la tesis de que se está afianzando el acuerdo nacional que se ha venido planteando desde la victoria en las urnas. Para este fin, de acuerdo con el profesor Cuervo, se está haciendo “una mezcla de tres ministros de fuera del Pacto y tres ministras cercanas a la coalición”.

La consolidación de la gran coalición pasa por una inclusión de representantes de distintos sectores políticos, expresaron los expertos. Pero en este caso, no sería tanto como las fichas designadas de los partidos, sino que se estaría buscando que las colectividades se sientan representadas en ellos. Por eso, hasta el momento, los seis nombrados tienen una ascendencia o identificación con los partidos de gobierno (Ocampo, Alianza Verde; Leyva, Conservador; López, Liberal, y Corcho, Muhamad y Ariza, del Pacto Histórico). Esta repartición, hasta ahora, podría servir para dar una representación que en muchas ocasiones las actuales fuerzas del gobierno Duque aseguraron no tener. Sin embargo, está el tema conservador, al que le quitaron su fortín, el Ministerio de Agricultura. Algunos de los consultados señalaron que ello es una muestra de que esta colectividad no tendrá mucha relevancia, mientras que otros dijeron que lo más probable es que se lo repongan con la cartera de Justicia, en la que el más opcionado es el criticado Guillermo Reyes, de extracción conservadora.

Otra de las rupturas claras con Iván Duque viene del tema edad-experiencia. El actual presidente le apostó por una tecnocracia joven, sin recorrido político en gran parte de los casos, lo que llevó a que buena parte de sus proyectos en los primeros años se hundieran. “La juventud muchas veces significa falta de capital político”, expresó Juan Federico Pino, y así ocurrió. En cambio, Gustavo Petro no le ha puesto énfasis a la edad y está buscando “ministros conocedores desde lo técnico y lo político”, como acotó la académica Patricia Muñoz, que agregó que los perfiles nombrados, sobre todo los ajenos al Pacto, son de personas que “no son nuevas en el mundo de la política y al mismo tiempo tienen experiencia en sus ministerios”. Por ejemplo, Cecilia López y José Antonio Ocampo ya han sido ministros de las carteras que asumirán, y Álvaro Leyva es reconocido por su apuesta por la paz, el tema con el que se definirán las relaciones internacionales si se busca una negociación con el Eln y un sometimiento. Además, su capital político sería una garantía de independencia. Por otro lado, los otros tres nombramientos son de mujeres conocedoras del tema y de las entrañas de la coalición de izquierda. De esta manera, de acuerdo con los consultados, se envía un mensaje conciliador en algunas carteras, mientras que en otras se mantiene la posición de que se seguirán las tesis que pregonaron durante la campaña.

Aunque ya está el 30 % del gabinete, lo que para la profesora Muñoz es una clara muestra de lo que será la próxima administración, aún faltan muchos escollos por superar. La mayoría de carteras fundamentales ya tienen ocupante, pero hay otras claves que aún les falta designación, como Defensa, Interior y Justicia. De seguir la línea de nombrar a casi los mismos que han estado en el empalme, estos ministerios estarían en manos del general (r) William Salamanca, Alfonso Prada y Guillermo Reyes, respectivamente. Algunos de estos nombres generan molestias, sobre todo los de Salamanca y Reyes. En el caso del primero, por ser un oficial de la Policía retirado, por lo que se rompería con la tradición desde 1990 de que el ministro de Defensa sea un civil. En el caso del segundo, los cuestionamientos vienen por su participación en el gobierno Uribe, algunas de sus posiciones sobre la justicia y acusaciones de plagio. Siendo así, Petro tendrá que jugar con la resistencia que puedan tener algunos de los posibles ministros y mantener la estrategia de sus primeros seis nombramientos. Además, tiene que cumplir con la paridad que tanto prometió en la campaña que lo llevó al poder. Aunque hasta el momento guarda el compromiso, con cuatro mujeres y dos hombres, aún falta ver cuál será el resto de su gabinete.

El gabinete de Iván Duque y el de Gustavo Petro