“Lara ha decidido torpedear el acuerdo que se había hecho en el Congreso”: Paloma Valencia

Candidata y senadora del Centro Democrático, en entrevista Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En este momento hay una disputa muy fuerte por el tema de las mesas directivas, especialmente en la del Senado, donde el Centro Democrático está dando la pelea. ¿Cuál es su perspectiva sobre todo el asunto?

El Centro Democrático es la bancada más grande de gobierno, pero en todo caso, no sé si tiene las de perder. Nadie le está pidiendo ninguna concesión al gobierno, simplemente que nos respeten lo que el voto de los colombianos nos dio. Es una tradición en el Congreso de la República que la bancada más grande de gobierno sea la que ejerza la presidencia el primer año.

Y eso es lo que está pidiendo el partido: que se le respete lo que le corresponde, que es la presidencia de la República, que nos la dieron los más de 3 millones de colombianos que votaron y que convirtieron al Centro Democrático, después del Pacto Histórico, en la segunda fuerza. Nosotros somos 17 senadores, 30 representantes y queremos que se respete lo que el voto de los colombianos nos dio.

¿A usted le parece que esa fue como una movida correcta? Es decir, empujar a Enríquez para de pronto como que Briceño no llegara?

Es que lo que nos corresponde es la presidencia del Congreso, no la de Cámara. ¿Por qué nos van a quitar la presidencia de todo el Congreso? El presidente de la Cámara no es presidente de todo el Congreso. El presidente del Senado sí lo es. Y es lo que se ganó el partido, siendo la bancada más grande. Y es el partido el que necesita que se les reconozca a los colombianos la voluntad de que el partido pueda ocupar las dignidades que el voto de los colombianos le ha otorgado.

¿Usted cuál cree que es el mensaje que le están enviando desde el gobierno De la Espriella al enfrentarse a voto limpio con el Centro Democrático?

Pues yo entiendo que el ministro Lara se siente más afín al doctor Deluque, porque los dos fueron santistas, porque a los dos les gustaba al inicio Petro. Nosotros, en cambio, siempre nos opusimos a los acuerdos de La Habana y desde el día uno fuimos oposición al gobierno Petro. Pero estamos convencidos de que el presidente de la Estrella se eligió en contra de los acuerdos de La Habana, en contra de Gustavo Petro. Entonces, no se entiende que vayan a nombrar un presidente que representa todo lo contrario.

¿Cuál es su percepción de Deluque?

Él empezó a ser parte de la oposición ya al final del Gobierno con nosotros en la comisión primera, pero antes de eso estuvo siempre apoyando el gobierno. Entonces, lo que nosotros le pedimos al doctor Lara es que no desequilibren la cancha en contra de un partido que representa las ideas que eligieron al presidente De la Espriella.

Se le ha pues señalado precisamente desde el gobierno electo de De la Espriella al Centro Democrático de buscar los votos del Pacto Histórico para respaldar a Honorio Henríquez, ¿usted cree que es así?

Ellos criticaron mucho que yo hiciera acuerdo para que los partidos políticos me apoyaran. Y ahora resulta que los partidos políticos de los que ellos hablaban tan mal son los que ellos quieren defender. Lo que le pedimos al doctor Lara es que permita que la coherencia del gobierno sea evidente. Coherentes, pues hay que elegir un presidente que no haya estado con los acuerdos de La Habana y que no haya estado con Petro. Solamente eso, y no es una concesión, es reconocer lo que el pueblo colombiano eligió cuando convirtió al Centro Democrático en la mayor fuerza política de derecha.

¿Ustedes sí creen que el Pacto Histórico puede respaldar la elección de Henríquez?

Todas las elecciones de Congreso siempre se dan por absoluta concordancia. El mundo vota por el que va a ganar porque se trata de acuerdos que se hacen en el seno del Congreso. Lo que pasa es que el ministro Lara ha decidido torpedear el acuerdo que se había hecho en el Congreso, imponiendo a Deluque, como digo; pues no solamente fue partidario del acuerdo de la Habana, sino del gobierno Petro.

El mensaje del expresidente Álvaro Uribe es: si “el tigre ruge, nosotros nos organizamos como abejas”. ¿Qué implica también esa organización? ¿Implicaría una independencia con respecto al ejecutivo entrante o creen que es más bien como un sinónimo de que igual el partido sigue siendo autónomo?

El partido siempre va a ser autónomo. Este es un partido que nunca más ha buscado ni que le regalen ni que le quiten. Nosotros hemos acompañado aquellas cosas con las que estamos de acuerdo ideológicamente. Votando por las iniciativas del gobierno que fueran buenas. Lo hicimos en el gobierno Duque, apartándonos incluso de un gobierno del partido en las iniciativas que no nos parecían buenas. Y lo hicimos en el gobierno Petro. Así como enfrentamos toda la reforma a la salud, la destrucción de la fuerza pública, también logramos acuerdos como en jurisdicción agraria donde en el primer debate la votamos todos. Todo lo que haga bueno el gobierno, lo apoyaremos, pero todo lo que malo como tratar de entregarle la presidencia del Congreso a quien no representa los valores que ganaron en ninguna de las dos elecciones, pues que no suceda.

¿Usted qué cree que le espera a esta nueva bancada, bajo el entendido de que son caras muy nuevas y hay figuras pesadas que se retiran del Congreso?

Pues ahí estaremos al lado de ellos para ayudarlos a que sean tan buenos y tan comprometidos como lo fuimos nosotros. Nosotros tenemos mucha fe en los liderazgos emergentes y la política, como los partidos, tiene que siempre estar promoviendo nuevos liderazgos. Nosotros, digamos, yo no estoy porque no era compatible ser candidato presidencial y ser congresista. Entonces, son los tiempos de la vida, pero ahí estaremos al pie del partido, acompañando a las nuevas figuras y ayudándoles a que saquen lo mejor de sí mismos.

¿Qué panorama tiene usted de su devenir político?

No, nosotros vamos a seguir acompañando al partido, trabajando para las territoriales. La fórmula del partido siempre ha sido la misma: trabajar, trabajar y trabajar. Cuando el presidente habla de las abejitas laboriosas, es exactamente eso. Nosotros sabemos trabajar en equipo, sabemos que uno construye país aportando y que cada uno de los militantes del Centro Democrático tiene que seguir en la lucha por Colombia, en la defensa de la libertad y de la democracia y de las instituciones. Yo voy a estar en el sector privado y vinculada al partido.

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