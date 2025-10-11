Tierra sin hijos: este municipio de Colombia puede desaparecer por falta de nacimientos

En Busbanzá, un pequeño pueblo de Boyacá, apenas tres bebés nacieron en 2024. Con una población de 1.219 habitantes —la más baja de Colombia— y con uno de cada cinco residentes mayores de 60 años, refleja una tendencia que se extiende en el país: el descenso sostenido de la natalidad y el envejecimiento de la población. Es una región que tiene su futuro en riesgo por falta de nuevos pobladores.