Fuerte “agarrón” en la Comisión Séptima volvió a aplazar el debate de la reforma a la salud

La Comisión Séptima del Senado volvió a enfrentar una jornada fallida para debatir los proyectos de ley en agenda, entre ellos la reforma a la salud impulsada por el Gobierno. La sesión quedó nuevamente truncada por desacuerdos entre los senadores sobre frente al mensaje de urgencia e insistencia enviado por el Ejecutivo acerca del articulado.

En una dinámica que ya se ha vuelto recurrente, varios integrantes de la Comisión manifestaron que no votarían el orden del día mientras no existiera plena claridad jurídica sobre el trámite aplicable. Legisladores como Berenice Bedoya, Wilson Arias y Fabián Díaz expresaron que sin esa definición la Comisión estaría actuando por fuera de los lineamientos reglamentarios.

El senador Díaz insistió en que la mesa directiva debía atenerse estrictamente a lo dispuesto por la normatividad: “La ley es muy clara, que en el orden del día debe estar en el primer punto, la ley que está en el expediente de urgencia, que nos deja a nosotros muy claro el panorama sin dudas, porque así lo dice la ley, en el primer punto. Le insisto a la Mesa directiva para que nos dé la claridad para nosotros poder tomar una decisión, porque si no está, como no está, en el orden del día, pueden estar incurriendo en un error al votar el orden del día”.

Desde la presidencia de la Comisión Séptima, el senador Miguel Ángel Pinto reiteró que la mesa directiva ha actuado conforme a la ley y que el avance de los proyectos depende de la voluntad de los integrantes de la célula legislativa. En un intento por destrabar la discusión, advirtió: “La única forma de poder anunciar el proyecto de la reforma a la salud y habilitar su discusión en la próxima sesión es iniciando la sesión de hoy. Si continúan los retiros del recinto y no logramos aprobar el orden del día, la Comisión no podrá avanzar ni incluir este ni ningún otro proyecto”.

Sin embargo, pese a la votación convocada, los senadores del Pacto Histórico y Fabián Díaz (Alianza Verde) abandonaron el recinto, impidiendo el quórum necesario para continuar. El resultado fue otro día sin debate y una reforma que sigue atrapada entre procedimientos, diferencias políticas y advertencias fiscales.

No obstante, el capítulo no se cerró allí, sino que se retomó en la Sala Plena donde tuvo lugar un nuevo cruce de palabras entre los senadores Miguel Ángel Pinto y Fabián Díaz.

Pinto aseguró que bajo su presidencia no hay espacio para prácticas irregulares: “aquí en la Comisión Séptima, en mi presidencia, no estamos recibiendo a los Olmedos que van a comprar los votos”. También recordó las advertencias del Ministerio de Hacienda sobre la inviabilidad fiscal de la propuesta, que dependería de una nueva reforma tributaria.

Díaz, por su parte, defendió la necesidad de transformar el sistema, al señalar que las EPS se habrían “embolsillado 2,3 billones de pesos por atender a pacientes fallecidos, que esperaron su atención y la recibieron una vez murieron”. Sobre las demoras en la Comisión, enfatizó: “Lo que están buscando es dilatar la discusión. Teniendo las mayorías para archivar la reforma no lo hacen ¿y por qué será?, porque se las apelo como lo hice con la reforma laboral”. Y remató: “Lo que pasa con la reforma a la salud es que la quieren dilatar para que se hunda por tiempos (...) vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para avanzar”.

Pinto respondió cuestionando al Gobierno: “Usted habla de que los pacientes se están muriendo, claro que se están muriendo, lo que hace este Gobierno es un genocidio (...) usted dice que las EPS se están robando la plata y no pagan los medicamentos pero no dicen que su Gobierno son los que las administran”. Y añadió: “Su gobierno ha sido un Gobierno indolente, que no le interesa la salud de los colombianos. Ustedes crearon la crisis de salud y no tienen como solucionarla”.

Díaz cerró el intercambio con una crítica directa a la mesa: “No venga a lavarse las manos con la Comisión, que está lista para que usted apele, haga lo que quiera, síganos amenazando, como nos amenaza su presidente”.

Con este nuevo episodio, la reforma a la salud enfrenta un escenario cada vez más incierto. La Comisión Séptima sigue sin poder instalar sesiones que permitan su discusión y, en la Plenaria, el ambiente político se ha tornado explosivo. Entre advertencias legales, acusaciones cruzadas y un reloj legislativo que corre en contra, el futuro del proyecto permanece suspendido.

