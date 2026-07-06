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El ocaso del Minigualdad destapó nuevas polémicas: así tramitan su liquidación

Cerca de 600 trabajadores están en vilo por el cierre del Ministerio de Igualdad, permeado por una “falta de planeación” alertada desde entes de control y el Ejecutivo saliente. La cartera ha recibido críticas de baja ejecución, enfrentado controversias y constantes cambios en sus puestos directivos.

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María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
06 de julio de 2026 - 11:05 a. m.
Acosta asumirá un proceso técnico que tendrá que poner en marcha en menos de un mes. Lo hace siendo la última cabeza de un ministerio que pasó por cuatro jefes en su existencia: la vicepresidenta Francia Márquez (junio 2023- febrero 2025), Carlos Rosero (febrero 2025-julio 2025), Juan Carlos Florián (agosto 2025-enero 2026) y el ahora liquidador de la cartera (enero 2026-junio 2026).
Acosta asumirá un proceso técnico que tendrá que poner en marcha en menos de un mes. Lo hace siendo la última cabeza de un ministerio que pasó por cuatro jefes en su existencia: la vicepresidenta Francia Márquez (junio 2023- febrero 2025), Carlos Rosero (febrero 2025-julio 2025), Juan Carlos Florián (agosto 2025-enero 2026) y el ahora liquidador de la cartera (enero 2026-junio 2026).
Foto: Archivo Particular

Dos años no fueron suficientes para que, después del fallo de la Corte Constitucional, el gobierno del presidente Gustavo Petro lograra “revivir” la cartera que fue una de las banderas de la campaña. Hoy, el Ministerio de Igualdad —que en menos de cuatro años de creación tuvo el mismo número de ministros— se enfrenta a dos proyectos de ley fallidos y un proceso de liquidación que tiene a cerca de 600 trabajadores en vilo. Un “fracaso”, aseguran los contradictores de la saliente administración.

La “falta de planeación” rodea el proceso que...

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
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Juan Valderrama Camargo(19901)Hace 5 minutos
Nos costó una fortuna a los colombianos el ministerio 1ye abrió para pagarle favores políticos a Francia. Pobrecita, marraneada hasta por su propia gente.
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