Política
Detrás de los reflectores: el país no dejó de moverse en medio de las tensiones con EE. UU.

La violencia no cesa, pronto inicia la recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, el salario mínimo y la emergencia económica sacuden a los sectores y el Congreso recibe un periodo de trabajo en medio del año electoral.

Luna Mejía Farías
10 de enero de 2026 - 01:00 p. m.
El "plazoletazo" se dio en favor de la soberanía colombiana por amenazas del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.
En medio de las tensiones con Estados Unidos, la captura de Nicolás Maduro, la posesión de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela y la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro, el país no se detuvo. Aunque fuera de los reflectores, detrás de la gran pantalla en la que se transmitieron estas noticias hay otros asuntos que se fueron opacando con el pasar de días intensos.

El 2026 comenzó convulso y aturdido de información para Colombia. En materia de seguridad, la violencia no cesa; se calienta la recolección de firmas para...

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@eleespectador.com
