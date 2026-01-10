Detrás de los reflectores: el país no dejó de moverse en medio de las tensiones con EE. UU.

El "plazoletazo" se dio en favor de la soberanía colombiana por amenazas del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En medio de las tensiones con Estados Unidos, la captura de Nicolás Maduro, la posesión de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela y la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro, el país no se detuvo. Aunque fuera de los reflectores, detrás de la gran pantalla en la que se transmitieron estas noticias hay otros asuntos que se fueron opacando con el pasar de días intensos.

El 2026 comenzó convulso y aturdido de información para Colombia. En materia de seguridad, la violencia no cesa; se calienta la recolección de firmas para...