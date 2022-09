“El Partido Conservador debe declararse en independencia”: David Barguil

David Barguil participó como precandidato presidencial este año, en la coalición de la derecha Equipo por Colombia. Perdió. Foto: Óscar Pérez

“Nuestra doctrina está en las antípodas de las doctrinas de izquierda”. Con esa frase, el exsenador David Barguil le solicitó expresamente al Partido Conservador que se declare en independencia al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Barguil, que también fue este año precandidato presidencial en la coalición de derecha llamada Equipo por Colombia, envió este mensaje a su colectividad porque esta semana todas las organizaciones políticas que cuentan con representación en el Congreso deben manifestar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) cuál es su posición con respecto al ejecutivo.

También porque desde que Petro se posesionó como presidente ha habido una serie de cambios al interior del partido, como la salida de Omar Yepes de la dirección, y la fuerza que ha tomado el senador Carlos Andrés Trujillo para acercar al conservatismo al ejecutivo.

Esas últimas movidas son las que estarían direccionando al Partido Conservador a que se declare como partido de gobierno y entre a respaldar al Gobierno. Esto es importante porque con los partidos tradicionales, Petro podría tener mayorías en el Congreso, necesarias para sacar adelante reformas como la tributaria, la política, entre otras.

No obstante, algunos congresistas no están de acuerdo con ese camino, por lo que proponen declararse en independencia, postura que apoya el exsenador Barguil. “El Partido Conservador toma mañana una decisión fundamental para su viabilidad futura. Esa determinación no es un tema menor pues tiene que ver con nuestras convicciones, lo que creemos, lo que defendemos y lo que genera la adhesión electoral de los ciudadanos que nos han apoyado elección tras elección”, expresó el político conservador.

En su carta al partido, Barguil reiteró que los militantes del conservatismo históricamente han transitado un camino ideológico muy distinto al de la izquierda. Por ello, agregó, no pueden “Sacrificar o matizar lo que creemos en virtud de la coyuntura del momento”.

“Invito a mi partido a que no sea inferior a lo que nuestra historia, nuestro presente y futuro esperan de nosotros. El Partido Conservador debe declararse en independencia y ser vocero de unas ideas que están en riesgo y que necesitan defensores comprometidos. La independencia nos permitirá apoyar aquellas reformas que se hagan en pro de nuestra sociedad, pero oponernos a lo que vaya en contravía de nuestros principios y valores”, argumentó.

En ese sentido, David Barguil concluyó que como la búsqueda del partido no es el fracaso del Gobierno, su posición debe ser la independencia: “Debemos defender nuestros ideales porque precisamente esa es la dinámica democrática y el equilibrio que debe existir en toda sociedad que se precie de ser libre”.