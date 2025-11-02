“El Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar ha estado blindado siempre”

“La retribución del Grupo Bolívar en la financiación del Premio Nacional de Periodismo… no se mide en retornos comerciales ni en visibilidad. Es una apuesta ética…”, subraya Silvia Martínez de Narváez. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar cumple este 2025, 50 años de su creación; es decir, su primera versión se realizó en 1975 ¿Cómo y por qué surgió la idea de crear unos galardones anuales para recompensar el trabajo de los periodistas en el Grupo (Empresarial) Bolívar?

En 1975, con el aval de José Alejandro Cortés y su junta directiva, Seguros Bolívar creó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar como una contribución al fortalecimiento de la democracia en Colombia y un estímulo para los profesionales del oficio periodístico.

Con el liderazgo de Yvonne Nicholls en la dirección del Premio, se leía la lista de los ganadores y se entregaban los galardones, simbólicamente, en la Casa Museo Quinta de Bolívar, en presencia de personalidades del momento, al tiempo que se le rendía homenaje al Libertador. Desde entonces, el Premio es referente del mejor periodismo nacional. En 2011, Miguel Cortés Kotal asumió la Presidencia del Grupo Bolívar con la determinación de continuar apoyando esta iniciativa. Y a partir de 2012, asumí la dirección de esta honorífica tarea cuando Ivonne decidió retirarse.

Como consta en el medio, el Premio Simón Bolívar no solo ha permanecido en el tiempo, sino que se convirtió en medición de calidad del periodismo de Colombia. Sin embargo, durante varios años hubo dudas sobre su independencia porque el patrocinio depende totalmente del Grupo Bolívar ¿Cómo evitan mezclar los intereses privados del patrocinador con los intereses públicos que deben primar en las labores periodísticas?

El Premio Simón Bolívar se ha sostenido desde su origen con un propósito único: apoyar la democracia reconociendo el papel esencial de un periodismo libre, riguroso e independiente. Para garantizarlo, siempre se ha contado con un jurado idóneo y absolutamente autónomo en cuyas decisiones no interviene, de ninguna manera, el Grupo Bolívar o la dirección del Premio. Durante más de cincuenta años el Grupo ha respaldado, sin excepciones, la independencia del jurado y ha ofrecido estímulos económicos para los mejores trabajos y periodistas seleccionados por el propio jurado.

Desde fuera de la organización del Premio, ¿alguno de los gobiernos nacionales desde 1975 (López, Turbay, Betancur, Barco, Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos, Duque, Petro), ha intentado influir en las decisiones de los jurados?

En absoluto. El Premio ha estado blindado siempre. El Grupo Bolívar ha tenido, en mente, dos premisas en cuanto al compromiso que asumió en este campo: el fortalecimiento de la democracia, como he dicho, y la protección de jurado de influencias en cualquier nivel. A partir de esta óptica, puedo asegurarle que no ha habido interferencias de ningún gobierno, orientadas a alterar o a manipular las decisiones del jurado. Además le cuento que la dirección del Premio jamás les ha dado, a los mandatarios, anticipadamente, las actas en donde se encuentran las listas de los premiados. El presidente de la República de cada periodo, se entera de los nombres de los ganadores en la ceremonia de entrega, al mismo tiempo que el resto del país.

Precisamente, una discusión recurrente entre periodistas y medios, ha sido si el presidente de la República de turno, debe ser invitado o no a un evento en que se premia el ejercicio profesional que - se supone -, es distante del poder Ejecutivo. Este año, ¿su organización invitará al presidente Petro?

La invitación que se extiende al presidente de la República ha sido, desde el origen del Premio, un gesto protocolario en reconocimiento a su rol como jefe de Estado de una democracia. Este año no es la excepción. La invitación fue enviada al Presidente, como se ha hecho tradicionalmente, sin que ello comprometa la independencia del jurado ni su autonomía en la elección de los galardonados. En cuanto al jefe de Estado, su presencia, en cada edición, depende de su tiempo disponible, de su decisión también autónoma, y de su agenda.

El Premio, su organización, sus labores asociadas y la ceremonia final deben costar miles de millones de pesos ¿Hasta cuándo está dispuesto el Grupo Bolívar a donar esos recursos sin ninguna retribución?

La retribución del Grupo Bolívar en la financiación del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar no se mide en retornos comerciales ni en visibilidad. Es una apuesta ética, sostenida y clara: contribuir a una Colombia transparente en donde el periodismo independiente pueda ejercer su labor con responsabilidad. Es bueno resaltar que, desde su creación, el Premio ha sido concebido como un aporte directo a la democracia, y no como una estrategia de posicionamiento empresarial. Por eso, ha asumido, año tras año, los costos de organización, los estímulos económicos a los galardonados y la logística del evento sin intervenir jamás en la elección de los ganadores. La voluntad de continuar es firme. Como lo ha expresado el presidente del Grupo, Miguel Cortés Kotal, el compromiso con el Premio se mantiene hacia el futuro, reafirmando sus propósitos democráticos.

Es una buena noticia en tiempos en que casi todo se valora, solo, en el volumen de los billetes. Como usted lo recuerda, el presidente del grupo patrocinador fue, durante muchos años, José Alejandro Cortés; y ahora, Miguel Cortés ¿Hay diferencias de visión e intereses entre padre e hijo en cuanto a la orientación o niveles de respaldo al periodismo y los periodistas?

No hay diferencias de visión entre José Alejandro Cortés y Miguel Cortés Kotal respecto al Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar: ambos respaldan esta iniciativa. La continuidad en el compromiso del Grupo con el Premio, refleja la convicción compartida entre padre e hijo en la protección a la labor periodística responsable.

En sus cincuenta años, el Premio ha tenido solo dos direcciones: la de Yvonne Nicholls y la suya. Semejante tarea organizativa y de coordinación, con la participación y análisis de miles de trabajos de reportería, investigación y opinión, requiere muchas habilidades ¿cuáles aptitudes tuvieron que aplicar ustedes para mantener el prestigio de los galardones?

La dirección del Premio exige habilidades de liderazgo para preservar la calidad de la convocatoria a partir de una profunda comprensión del ecosistema periodístico colombiano. Esto implica, entre otros aspectos, consolidar unas bases muy bien estructuradas en la definición de las distintas categorías, y convocar a un jurado que garantice deliberaciones serias, argumentadas y responsables, además de su independencia. Sostener la excelencia y la relevancia profesional del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar durante cinco décadas, ha requerido de sus dos directoras un interés genuino por el oficio. Con estilos diferentes, hemos ejercido el liderazgo con firmeza y respeto absoluto por el oficio, cuidando que el Premio no se desvíe de su propósito esencial. Como periodista con un doctorado en literatura, he intentado honrar el extenso camino recorrido y, a la vez, responder a los retos y posibilidades que enfrenta esta profesión.

Es amplia la diferencia entre la época que le correspondió a Yvonne quien ganó un enorme respeto y afecto en los medios; y su época, la actual, en la que se hans mantenido los niveles de calidad y se han modernizado lo sistemas de participación ¿Cuáles fueron las principales características del Premio en tiempo de Yvonne y cuáles en la suya?

En la etapa de Yvonne Nicholls se dio la creación y consolidación del Premio Nacional de Periodismo; se construyó la estructura y se estableció su misionalidad. En los 37 años en que Yvonne estuvo al frente, se sentaron las bases para reconocer la labor ineludible del periodismo. En 2012, cuando asumí la dirección, el oficio había empezado a migrar, a la web, muchos de sus contenidos y se habían creado los primeros medios nativos digitales del país. Esta transición implicó una modernización del Premio en su convocatoria y en sus métodos de inscripción. El lanzamiento de la página web premiosimonbolivar.com, ese año, permitió optimizar y agilizar el proceso de envío de trabajos que, desde 2013, se realiza completamente en línea lo que, a su vez, ha hecho más eficaz el proceso de evaluación por parte de los jurados. La página del Premio es, hoy, además, repositorio de su historia y de la historia del periodismo colombiano.

Supongo que en el curso de esa historia se registran, no solo las diferentes generaciones de reporteros a cargo de contarla, sino la agenda noticiosa de cada época…

Cada edición, sin duda, refleja el estado del periodismo en su momento y la presencia geográfica del oficio en el territorio nacional con la participación de comunicadores de todo el país que, ahora, pueden inscribir sus trabajos fácilmente lo que ha aumentado la diversidad de contenidos y temas, así como las tendencias en términos de categorías y soportes. Hoy, por ejemplo, ya no hablamos de radio, televisión o prensa, sino de audio, video y texto porque la convergencia de distintas formas de contenido entre los medios tradicionales y digitales han dejado obsoletas las denominaciones anteriores. También se ha ampliado el abanico de categorías y se ha sumado la opción multimedia, respondiendo a los formatos múltiples y a la interacción creciente de diferentes lenguajes. En 2015, propuse la creación del Premio al Libro Periodístico que, como establecen las bases, reconoce el trabajo profundo sobre un tema de interés público. Este galardón cumple su sexta edición en 2025. Estas y otras innovaciones, han mantenido el Premio actualizado y andando al ritmo del periodismo nacional y global.

Los jurados han sido seleccionados, tanto por Yvonne Nicholls como por usted, con meticulosidad ¿Cuáles fueron las exigencias y requisitos que Ivonne en su momento, y usted, ahora, han aplicado para lograr la participación de escritores, académicos, periodistas de talla continental e intelectuales, en cada versión anual?

Para el Premio siempre ha sido muy importante que el periodismo se nutra de voces de distintas disciplinas para ampliar sus alcances y elevar el nivel del debate público.

En esa línea, desde la dirección del Premio, Yvonne Nicholls impuso una alta categoría intelectual desde el primer jurado, escogido en 1976. Recuerdo algunos: Álvaro Castaño Castillo, fundador de la emisora cultural HJCK; Ramón de Zubiría, periodista, poeta, historiador y crítico literario; Francisco Gil Tovar, fundador de la Escuela de Periodismo de la Universidad Javeriana y un importante historiador del arte colombiano, entre otros. Por mi parte, he buscado que el jurado sea interdisciplinario conformado por destacados profesionales, con diferentes puntos de vista y aproximaciones a los trabajos inscritos en el Premio. Por ello se renueva significativamente, desde 2013, la composición del jurado con una rotación de entre el 70 y el 90% en cada edición. El jurado se integra con siete personas referentes en su campo, ya sea de la academia, la cultura o el mismo periodismo. Estos criterios también se aplican a la selección del comité, integrado por tres personas, que evalúa los libros inscritos. Respecto de los invitados especiales a la ceremonia del Premio, siempre hemos buscado una voz relevante en el ámbito internacional.

Dé, por favor, los nombres de algunos de los más conocidos invitados especiales.

En la ceremonia del Premio hemos podido contar con la presencia de escritores como Mario Vargas Llosa, Álvaro Mutis, Tomás Eloy Martínez, Jorge Volpi y Diamela Eltit; también intelectuales como Fernando Savater, Ramón Andrés o Daniel Innerarity; voces desde la academia: Ethan Zuckerman, Steve Coll y Bill Adair; y por supuesto también hemos escuchado a grandes referentes del periodismo internacional como Jon Lee Anderson, Alan Riding y Gay Talese, entre otros.

Cada año se entregado la categoría más honorífica: Premio a la Vida y Obra de un Periodista. En la lista de quienes lo obtuvieron, se encuentran gran número de reporteros prestigiosos pero también Gómez Hurtado, Lleras Camargo, Lleras Restrepo y López Michelsen, más reconocidos por sus actividades políticas ¿Con cuáles consideraciones se les otorgó ese galardón?

Desde sus inicios, el Premio a la Vida y Obra de un Periodista también ha sido una decisión exclusiva del jurado que, como he recalcado, actúa con total independencia y plena autonomía en la postulación y selección de quienes, según su criterio, han hecho aportes significativos al periodismo colombiano, sea en la reportería directa o en otras formas de desempeño del oficio. También recuerdo que el Grupo Bolívar y la dirección hemos respetado, rigurosamente, las determinaciones del jurado y que sus miembros escogen a los merecedores del premio a la Vida y Obra en función de los méritos que consideren relevantes para ese reconocimiento.

En honor a la precisión, hay que decir que los presidentes de la República mencionados, y el dirigente conservador Gómez Hurtado, ejercitaron el periodismo como columnistas y desde sus ópticas políticas (en El Siglo, La Tarde y El Independiente, Nueva Frontera, El Tiempo y La Calle) ¿Cree que los jurados de la época presente considerarían entregarle el Premio a la Vida y Obra a otro expresidente?

Quizás, el ejercicio directo de la política y el periodismo confluían antes, más que ahora. Desde cuando asumí la dirección, no he sido testigo de ninguna postulación de los jurados, de algún nombre vinculado con el ejercicio político o presidencial. Esto tiene que ver, posiblemente, con que, en el pasado se intercambiaban los dos oficios. Por ejemplo, todos los líderes políticos que usted menciona, ejercieron el periodismo en algunas etapas de su vida. No ocurre lo mismo con los presidentes más recientes: solo Juan Manuel Santos tuvo relación directa con el oficio periodístico mientras que ni Duque ni Petro han tenido ese rol.

El periodista de mayor fama mundial a quien se le ha dado el Simón Bolívar a la Vida y Obra, fue Gabriel García Márquez, en 1991. El Nobel se le había otorgado en 1982 ¿No puso el jurado de aquel año una vara muy alta para los reporteros corrientes del momento?

El Premio a la Vida y Obra se entregó a Gabriel García Márquez en 1991 y, como menciona, para entonces él ya era el Nobel de Literatura. Sin embargo, es indiscutible que nunca dejó de ser reportero, de valorar el oficio y de estar conectado con el periodismo colombiano. Nunca abandonó el misticismo y el alma de la reportería.

Debido al cumpleaños número 50 años del Premio, ¿cuáles actividades diferentes desarrollaron en estos meses, y cuáles serán las particularidades de la ceremonia prevista para este mes de noviembre?

Con motivo de la celebración de los cincuenta años del Premio, el presidente del Grupo Bolívar, Miguel Cortés Kotal, emprendió un recorrido por algunas ciudades de Colombia con el propósito de escuchar a periodistas y académicos sobre los retos y oportunidades del oficio en el país. Este recorrido incluyó encuentros en seis ciudades, con espacios organizados en universidades que cuentan con programas de Comunicación Social y Periodismo. En cada institución, se realizaron paneles tanto con periodistas y académicos, como con ganadores del Premio a la Vida y Obra. Además, se organizaron hackatones (competencias estudiantiles) con más de doce universidades en las que estudiantes de periodismo debían resolver retos y hacer propuestas frente a los desafíos que enfrenta el ejercicio profesional en la actualidad. Representantes de los equipos ganadores de cada ciudad asistirán a la ceremonia de este mes. De esta manera, los cincuenta años del Premio han sido una oportunidad para convocar voces de periodistas destacados, académicos y jóvenes para, desde esta convergencia, tener una mirada amplia sobre el futuro del periodismo.