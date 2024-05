“El presidente no está en eso”: Velasco sobre reelección propuesta por Isabel Zuleta

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico. Foto: Archivo Particular

Después de que la senadora Isabel Cristina Zuleta asegurara que hay un sector afín al Gobierno que está promoviendo la reelección del presidente Gustavo Petro a través de la propuesta de constituyente, este diario conoció que varios de sus copartidarios no estarían de acuerdo con lo señalado por la senadora.

De hecho, Zuleta ha tenido que salir en medios de comunicación a aclarar sus declaraciones. Y ha asegurado que la propuesta de revivir la reelección en Colombia representa su postura individual, pero no la del entero de la colectividad.

“La idea de reelección no es del presidente sino de algunos de nosotros, quienes interpretamos un sentimiento colectivo que se vivió en las calles el 1° de mayo, que se manifestó por medio de pancartas y arengas”, dijo Zuleta en la mañana de este 28 de abril luego de haber abierto el debate.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió al tema al término de la sesión en la Comisión Primera del Senado, en donde se debatía la reforma a la educación, y señaló que, aunque es respetuoso con lo que piensa la senadora, sus declaraciones no coinciden con el sentimiento del Gobierno ni del presidente.

“El gobierno no está en eso. El presidente no está en eso”, dijo el jefe de la cartera política, quien agregó que desde su punto de vista, no cree que abrir la puerta nuevamente a la reelección sea “la prioridad” en este momento. “El país tiene demasiadas dificultades, demasiados problemas como para que nos enredemos en un tema en el que ni el presidente ni el Gobierno están”, señaló.

En otros asuntos, el ministro de Gobierno aseguró que se están contemplando la posibilidad se convocar sesiones extraordinarias en el Congreso, en tanto hay varios proyectos que no han avanzado en el Legislativo.

Además, también indicó que no han definido si radicar una nueva reforma a la salud antes del próximo 20 de junio: “Para que esa reforma pueda pasar se necesita una concertación. Hasta que no podamos cerrar la concertación, me parece que no es prudente hablar de radicación de proyectos”.

