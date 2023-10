El reencauche de los partidos en las regionales: sacan pecho con victorias a medias

Cómo les fue a los partidos tradicionales y alternativos en las elecciones regionales. Foto: Archivo Particular

Las que acaban de pasar fueron unas elecciones regionales atípicas, no solo por ser las primeras que se llevan a cabo en un gobierno de izquierda, sino por la particular figuración de los partidos. Desde la reforma política de 2003 no había una contienda con tantas colectividades con personería jurídica; en esta oportunidad fueron 36, un 87,5 % más que en 2019.