04 de octubre de 2025 - 10:00 p. m.

El rincón más pobre e ignorado en Colombia: así se vive en Vichada

En el extremo oriente del país se esconde un tesoro natural de ríos, bosques y llanuras que parece olvidado por el Estado. Sus habitantes, más de 120.000, dicen que desde Bogotá se toman decisiones que los afectan y hoy los tienen como el departamento con más pobres multidimensionales. Un equipo de El Espectador visitó la región en medio de la reciente ola invernal de julio y agosto, cuando los sentimientos de abandono y desesperanza crecen al ritmo de las inundaciones.

Daniela Rojas

David Efrén Ortega

