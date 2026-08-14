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El “vice” Restrepo se consolidó como un “superministro” del nuevo Gobierno: esta es su tarea

Hace exactamente 7 días inició la nueva administración y el presidente Abelardo De la Espriella ya tuvo que afrontar una primera gran crisis humanitaria. En este panorama, el papel del vicepresidente José Manuel Restrepo marca una nueva dinámica sobre los alcances que tendrá esta figura a lo largo de los próximos cuatro años.

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Luna Mejía Farías
Luna Mejía Farías
14 de agosto de 2026 - 11:05 a. m.
El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, en el Chocó.
El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, en el Chocó.
Foto: Ministerio del Interior

La nueva administración lleva una semana en el poder y, en menos de 72 horas, tuvo que afrontar el terremoto más fuerte de la última década en Colombia, lo que mostró la repartición de tareas con una ficha estratégica y al mismo tiempo la persona clave con la que el presidente Abelardo de la Espriella hizo llave para llegar al poder. Se trata del vicepresidente José Manuel Restrepo, quien en tan solo siete días ya materializó ese papel clave que desempeñó desde campaña.

Sus funciones van más allá de una gestión vicepresidencial común y se...

Luna Mejía Farías

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@elespectador.com
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