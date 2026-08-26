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Este es el pliego de decisiones que dependen del Consejo Electoral: así están las cargas

Los nueve magistrados que llegan desde septiembre próximo tienen en sus manos el futuro de varios partidos y su financiación. La puja en el Congreso llevó al primer contacto directo entre el ministro del Interior y el Legislativo. De la Espriella y la oposición también tienen intereses.

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Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
26 de agosto de 2026 - 11:03 a. m.
Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), Juan Felipe Lemos (La U), José Antonio Parra (Salvación Nacional), Gersel Pérez (Cambio Radical), Plinio Alarcón (MIRA), Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista (Pacto Históri-co), junto a los presidentes de Senado, Honorio Henríquez, y de Cámara, Nicolás Barguil, tras su elección como magistrados del Consejo Nacional Electoral.
Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), Juan Felipe Lemos (La U), José Antonio Parra (Salvación Nacional), Gersel Pérez (Cambio Radical), Plinio Alarcón (MIRA), Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista (Pacto Históri-co), junto a los presidentes de Senado, Honorio Henríquez, y de Cámara, Nicolás Barguil, tras su elección como magistrados del Consejo Nacional Electoral.
Foto: Cámara de Representantes

El juego de los movimientos políticos en torno a la elección de la nueva composición en el Consejo Nacional Electoral (CNE) activó a todas las maquinarias en el Congreso para buscar uno de los nueve asientos que tiene ese órgano. No es un espacio menor, pues tendrá en su agenda asuntos que tocan de forma directa con las ramas Legislativa y Ejecutiva, e incluso con la Judicial. Tal es la importancia de los temas que allí se tocan que hasta el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella hizo presencia este martes en la antesala de la...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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