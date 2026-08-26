Este es el pliego de decisiones que dependen del Consejo Electoral: así están las cargas

Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), Juan Felipe Lemos (La U), José Antonio Parra (Salvación Nacional), Gersel Pérez (Cambio Radical), Plinio Alarcón (MIRA), Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista (Pacto Históri-co), junto a los presidentes de Senado, Honorio Henríquez, y de Cámara, Nicolás Barguil, tras su elección como magistrados del Consejo Nacional Electoral. Foto: Cámara de Representantes

El juego de los movimientos políticos en torno a la elección de la nueva composición en el Consejo Nacional Electoral (CNE) activó a todas las maquinarias en el Congreso para buscar uno de los nueve asientos que tiene ese órgano. No es un espacio menor, pues tendrá en su agenda asuntos que tocan de forma directa con las ramas Legislativa y Ejecutiva, e incluso con la Judicial. Tal es la importancia de los temas que allí se tocan que hasta el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella hizo presencia este martes en la antesala de la...