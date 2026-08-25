Estos son los acuerdos que se cocinan para elegir nuevo CNE: oficialismo consolida mayorías

El pleno del Congreso está citado a las 5:00 p. m. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En un Congreso de 285 puestos, por cada 33 congresistas se asegura uno de los nueve puestos en el Consejo Nacional Electoral. Esas son las cuentas que cada uno de los partidos que integran el Legislativo está haciendo para el acuerdo que se concretará en la tarde de este martes, cuando el pleno se reúna para la elección de los magistrados. En esa votación, no solo se definirá la composición del órgano, también la posibilidad de que el gobierno de Abelardo de la Espriella se lleve una victoria en el Capitolio.

Tanto desde el Ejecutivo como la...