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Estos son los acuerdos que se cocinan para elegir nuevo CNE: oficialismo consolida mayorías

Los próximos nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral serán elegidos a través de una votación por planchas en las que el gobierno de Abelardo de la Espriella quiere conformar una mayoría contundente en el órgano. Tanto los gobiernistas como la oposición —que quiere tres de los nueve asientos— dependen de los votos de los partidos pequeños.

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María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
25 de agosto de 2026 - 11:02 a. m.
El pleno del Congreso está citado a las 5:00 p. m.
El pleno del Congreso está citado a las 5:00 p. m.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En un Congreso de 285 puestos, por cada 33 congresistas se asegura uno de los nueve puestos en el Consejo Nacional Electoral. Esas son las cuentas que cada uno de los partidos que integran el Legislativo está haciendo para el acuerdo que se concretará en la tarde de este martes, cuando el pleno se reúna para la elección de los magistrados. En esa votación, no solo se definirá la composición del órgano, también la posibilidad de que el gobierno de Abelardo de la Espriella se lleve una victoria en el Capitolio.

Tanto desde el Ejecutivo como la...

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
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Tulio Claudio (70717)Hace 2 minutos
Clave la elección para determinar la integración del Consejo Nacional Electoral, uno de los poderes electorales que definen lo que tiene que ver con los partidos y las elecciones, junto con la Registraduría Nacional del Estado Civil; el CNE jugará un papel importante en la reforma electoral., que es el nido de la corrupción en Colombia, claro, después del congreso que es quien lo elige, como sucederá hoy en hors de la tarde.
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