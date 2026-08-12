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El Congreso mide fuerzas en un pulso inaplazable por la Contraloría: lo que está en juego

Los 283 senadores y representantes a la Cámara elegirán a la máxima autoridad del control fiscal en el país de una lista de 10 candidatos en la que solo dos o tres parecen tener opciones reales. En medio de la crisis desatada por el terremoto, el gobierno De la Espriella dejó la decisión en manos de sus bancadas aliadas, pero sigue de cerca cada movimiento.

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David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
12 de agosto de 2026 - 02:05 a. m.
Andrés Castro, Jorge Eliécer Laverde y Carlos Mario Zuluaga están entre los favoritos para ser contralor.
Andrés Castro, Jorge Eliécer Laverde y Carlos Mario Zuluaga están entre los favoritos para ser contralor.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Varios congresistas, de orillas ideológicas diversas, coinciden en que este no es el momento de dar peleas ni hacer cálculos políticos. Para ellos, las prioridades del poder público deben girar en torno a los más de 180 muertos, cerca de 1.600 heridos y 1.136 viviendas destruidas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes. Sin embargo, en el camino hay una contienda de poder que lleva más de seis meses calentándose y que deberá definirse en cuestión de horas.

La elección del próximo contralor General de la República, a...

David Efrén Ortega

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
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Francisco(28018)Hace 1 hora
Que le bajen a la mitad la planta a la ineficiente, burocrática y corrupta Contraloría y que le metan esa plata la UNGRD.
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