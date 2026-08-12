El Congreso mide fuerzas en un pulso inaplazable por la Contraloría: lo que está en juego

Andrés Castro, Jorge Eliécer Laverde y Carlos Mario Zuluaga están entre los favoritos para ser contralor. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Varios congresistas, de orillas ideológicas diversas, coinciden en que este no es el momento de dar peleas ni hacer cálculos políticos. Para ellos, las prioridades del poder público deben girar en torno a los más de 180 muertos, cerca de 1.600 heridos y 1.136 viviendas destruidas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes. Sin embargo, en el camino hay una contienda de poder que lleva más de seis meses calentándose y que deberá definirse en cuestión de horas.

La elección del próximo contralor General de la República, a...