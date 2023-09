¿Cómo marcar los tarjetones de las elecciones regionales del 29 de octubre?

Cómo votar en las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023. Foto: Archivo

El próximo domingo 29 de octubre, cuando los colombianos asistan a las urnas para elegir a sus próximos mandatarios locales y regionales, los jurados de votación les entregarán hasta cinco tarjetones electorales en los que podrán marcar por su candidato o lista de partido de preferencia.

Para facilitar el proceso, la Registraduría Nacional diseñó las cinco tarjetas con un color para cada cargo o corporación en juego. Por ejemplo, el tarjetón para elegir gobernadores se identificará con el color naranja, mientras que el de los alcaldes con el morado. Así mismo para votar por diputados hay que buscar el color verde, en el caso de concejos el azul y, por último, para las juntas administradoras locales, el café.

Los tarjetones para votar por alcaldes y gobernadores incluyen en cada recuadro el nombre y la fotografía del candidato, al igual que la casilla del voto en blanco. En los casos de juntas locales, concejos y asambleas departamentales, únicamente aparecerá el nombre y logo del partido con los números que identifican a cada aspirante, esto si las listas son abiertas o de voto preferente. Si se trata de listas cerradas tendrá que identificar el logotipo del partido o movimiento que desea respaldar.

¿Sabías que para las #EleccionesTerritoriales2023 las tarjetas electorales se diferenciarán por colores, dependiendo del cargo o la corporación a elegir? Acá te contamos cuáles son ⬇️⬇️ pic.twitter.com/0RxCdwvBaT — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) September 12, 2023

Cabe recordar que no en todas las ciudades o municipios los jurados entregarán los cinco tarjetones. Por ejemplo, en Bogotá no se vota por candidatos a gobernación y en diferentes lugares no existe la figura de los ediles, por lo que no estará disponible la tarjeta café.

Por otra parte, aunque ya fueron sorteadas las casillas que ocuparán los candidatos en los tarjetones, aún no se conocen los diseños definitivos, esto teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún estudia miles de candidaturas, muchas de las cuales podrían ser revocadas.

Para estas elecciones, de acuerdo con la información que entregó la Registraduría, hay n 132.553 candidatos inscritos: 251 para gobernaciones, 3.894 para asambleas departamentales, 6.175 para alcaldías, 106.429 para concejos y 15.804 para las juntas administradoras locales.

