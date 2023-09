El 89% de los candidatos ya están en Cuentas Claras, según Transparencia por Colombia

Ciudadanos asisten a las urnas, durante las elecciones para Congreso, Parlamento Andino y Consulta del partido verde en la plaza de Bolívar de Bogotá. Foto: Óscar Pérez

Este jueves, Transparencia por Colombia publicó su primer informe de seguimiento de financiamiento electoral. De acuerdo con la organización, 113.967 de 128.208 candidatos ya están habilitados en el aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el que deben registrar la información de ingresos y gastos de campañas. Es decir, el 89% de los aspirantes a ser los próximos alcaldes, gobernadores, ediles, concejales y diputados. “El 10% de candidatos que falta por habilitar para que accedan al aplicativo, según lo indica el CNE, tiene que ver con candidatos inscritos por coaliciones y Juntas Administradoras locales (JAL)”, se lee en el informe.

Sin embargo, según Transparencia por Colombia, las cifras de financiación reportadas “son muy bajas en comparación con la cantidad de candidatos inscritos y la gran actividad electoral que se ha observado a nivel territorial”. A la fecha, el total de ingresos es $8.339.143.054 y de gastos $ 3.617.961.871. A siete semanas de las elecciones del 29 de octubre, solamente 306 candidatos han hecho al menos un reporte financiero de gastos o ingresos. Es decir, menos del 1% de los candidatos.

“Este bajo nivel de rendición de cuentas de campaña significa un grave incumplimiento con la obligación de reportar en tiempo real los ingresos y gastos de las campañas políticas”, agregó la organización. “Hacemos un llamado a que los candidatos asuman el compromiso de transparencia y rendición de cuentas en tiempo real durante las campañas territoriales de 2023″.

Entre otros datos, Transparencia por Colombia aseguró que la mayor fuente de ingresos de las campañas electorales corresponde a las contribuciones provenientes del patrimonio de los candidatos o de sus familiares, y que la propaganda electoral corresponde al mayor disparador de gastos.

La Misión de Observación Electoral (MOE) también hizo un reporte este jueves sobre el tema. Según la plataforma, de las 1.830 candidaturas para las alcaldías, ninguna está disponible para consulta, debido a que no aparecen registradas en Cuentas Claras, mientras que, de las 246 candidaturas para la gobernación, solo 11 han reportado gastos e ingresos; 64, a pesar de estar registradas no han dado información y las 171 restantes no aparecen en Cuentas Claras.

