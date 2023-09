El CNE revocó la candidatura de Tulio Gómez a la Gobernación del Valle

Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali. Foto: Archivo Particular

En la audiencia de este lunes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió recovar la candidatura de Tulio Gómez a la Gobernación de Valle del Cauca. El dueño del América de Cali contaba con el aval de En Marcha, el partido liderado por Juan Fernando Cristo, y era el segundo más opcionado a hacerse con el cargo de gobernador de cara a los comicios regionales del 29 de octubre.

La decisión del CNE, tomada por la Sala Plena con una votación de seis contra dos, responde a la firma de tres contratos entre su equipo de fútbol y la Alcaldía de Cali para alquilar el estadio Pascual Guerrero, entre noviembre de 2022 y enero de 2023. De acuerdo con la Ley 2202 de 2022, esto constituye una inabilidad para aspirar al cargo de elección popular.

Gómez podrá presentar recurso de reposición como trámite ordinario contra la decisión. La candidata que lidera la intención de voto, según varias encuestas, es Dilian Francisca Toro, a quien le quedaría la vía libre para llegar a la Gobernación. En tercer lugar, se encuentra Ferney Lozano, con más de 20 puntos de distancia de Gómez y Toro.

Este lunes, antes de conocer la decisión del CNE, Gómez afirmó que se trataba de una artimaña: “No soy contratista del Estado, me quieren inhabilitar por un local que nos iban a alquilar para la tienda del América de Cali, pero dicho local no era el que necesitábamos, por lo tanto, no se concretó el contrato, que me derroten en las urnas, no con artimañas”.

Me dicen que en el Consejo Nacional Electoral, una señora me quiere sacar de la contienda; porque tiene miedo que yo acabe la corrupción en el Valle.

No tengo miedo, sabía que cosas cómo estás y otras peores van a tratar de hacerme.

Vallecaucano vamos firmes por el cambio Del… — Tulio Gómez (@tulioagomez) September 25, 2023

Gómez tendrá una rueda de prensa hoy a las 7:00 p.m. para pronunciarse sobre la revocatoria.

