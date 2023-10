Fiscalía desmiente al gobierno Petro sobre pago de recompensas contra compra de votos

Presidente Gustavo Petro y fiscal general, Francisco Barbosa. Foto: Archivo

La Fiscalía General desautorizó un pronunciamiento hecho por Presidencia, relacionado con la estrategia de dar recompensas a los ciudadanos que denuncien la compra de votos en las elecciones regionales de este domingo.

Lea: Invitación a disidencias a acto de elecciones causó indignación: “¿quién autorizó?”.

De acuerdo con el mensaje publicado por Presidencia en su cuenta oficial de X, el gobierno de Gustavo Petro, a través de los ministerios de las TIC y de Defensa y en articulación con la Policía Nacional y la Fiscalía General ofrecerá recompensas para que los ciudadanos denuncien este delito electoral.

Pero, según la Fiscalía, la afirmación es falsa: “La entidad no se encuentra promoviendo el pago de recompensas a la ciudadanía por denunciar la presunta compra y venta de votos. Desde el momento que se conoció la propuesta, el ente investigador la rechazó por considerarla improvisada, ya que no existen mecanismos de control para que se lleve a cabo sin incurrir en la posible comisión de otros delitos”.

La entidad ratificó su compromiso para garantizar la correcta y transparente realización de las elecciones e invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier tipo de irregularidad, impulsados por el deber ciudadano.

Le recomendamos: Lo que debe tener en cuenta para votar este 29 de octubre.

Frente al pronunciamiento hecho por la Presidencia de la República, a través de su cuenta X, la #Fiscalía General de la Nación se permite informar que es falso que la entidad vaya a pagar ningún tipo de recompensa a la ciudadanía por denunciar hechos de compra y venta de votos.… pic.twitter.com/LQSJmDPBiL — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 27, 2023

Este miércoles, el fiscal general, Francisco Barbosa, demostró su descontento con la iniciativa y aseguró que no se había tenido en cuenta a la entidad para el diseño de una estrategia que, para él, sería improvisada y podría traer dificultades a la hora de comprobar que la información reportada fuera real.

“Hacen estas propuestas y ni siquiera nos comentan si es viable o no y me parece complejo porque está suplantándose la labor de la rama judicial. Si se pagan esos recursos y después se determina que no había nada, se iniciarán procesos por peculado y si se procede con esta política para pagar por informantes el domingo, tendremos investigaciones por peculado, demandas contra el Estado por abuso”, indicó Barbosa.

Petro respondió a los cuestionamientos mencionando que su estrategia se mantenía y que se realizaría con el objetivo de hacerle frente a la corrupción electoral.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.