“Nuestra gente votó por Galán para darle una lección a Bolívar”: Paloma Valencia

No son pocos los partidos políticos que se han declarado victoriosos tras los resultados de las elecciones regionales del pasado 29 de octubre. Aunque desde varios sectores han dicho que el gran “perdedor” fue el Gobierno Nacional, que perdió la alcaldía de Bogotá con su candidato Gustavo Bolívar, la oposición, desde el Centro Democrático, tampoco logró mayorías en las gobernaciones y alcaldías capitales.

En las pasadas elecciones, que votaron 22,4 millones de personas en todo el país, en realidad los grandes ganadores fueron los partidos tradicionales, como el conservador, Cambio Radical, los liberales y el Partido de la U. Lograron capitalizar el poder en las alcaldías de Cartagena (Bolívar), Tunja (Boyacá), Manizales (Caldas), Florencia (Caquetá), Yopal (Casanare), Popayán (Cauca), Valledupar (Cesar), Montería (Córdoba), Inírida (Guainía), Riohacha (La Guajira), entre otros.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, habló con El Espectador sobre su lectura de los resultados electorales y aseguró que, aunque en algunas ciudades —las capitales—, no tuvieron candidato propio, apoyaron varias candidaturas de manera informal, sin entregar avales pero con su fuerza política. Se refirió a los casos de Cali, Medellín y Bogotá.

¿Cómo les fue en las elecciones del pasado domingo, qué ganaron y qué perdieron?

Ganamos varias gobernaciones en coalición, aproximadamente unas seis que son Santander, Sucre, San Andrés, Tolima, Bolívar, Meta. Y hubo dos propias, es decir, candidatos propios del Centro Democrático que fueron en Antioquia y Arauca. Es una victoria estos resultados porque nunca habíamos ganado la gobernación de Antioquia. Esto lo que muestra es un partido que se montó bien y que logró definir en muchos territorios. Nosotros dimos el impulso final para que un candidato terminara de ganar.

¿Y qué perdieron?

Bueno, la única gobernación que teníamos en el período pasado era Casanare, esa la perdimos. Pero pasamos de tener una sola a tener casi nueve (dos propias y seis, contando los coavales). Y en alcaldías ganamos varias, una de esas Ibagué, que era muy importante para nosotros.

Pero no ganaron ninguna alcaldía principal…

No porque en las principales ciudades no teníamos candidatos. En Bogotá y Cali no teníamos. En Medellín sí acompañamos a Fico. En Cali teníamos parte de equipos con Éder, otra parte estaba con el Chontico y en Bogotá, parte con Galán. La gente nuestra estuvo con varias campañas victoriosas.

¿Cómo leen ustedes esa victoria contundente de Galán en Bogotá, sin necesidad de ir a una segunda vuelta?

La gente nuestra votó por él muchísima porque lo que querían era que no ganara Bolívar. La gente quería ganar en primera vuelta. Muchos de los votos que iban para Oviedo o Molano se fueron para donde Galán porque la gente lo que quería era dar la lección de que Bolívar fuera derrotado en primera vuelta.

¿Y en Cali cómo fueron los apoyos?

Había una gente que estaba apoyando al Chontico y otra gente que estaba con Éder. Pero ahí el son total era que no volviera a quedar la izquierda gobernando Cali y por eso perdieron.

Pero además porque no había un candidato de la izquierda clave ni con fuerza…

Pues tenían candidatos, lo que pasa es que no les cuajaron. Allá ellos hicieron una consulta popular, pero la verdad es que Jorge Iván Ospina, que era el más cercano colaborador de Petro salió totalmente desprestigiado. La elección de Éder es una lección contra Jorge Iván Ospina, como perdieron rotundamente.

Quiero preguntarle específicamente por Andrés Escobar, que llegó al concejo de Cali por el Centro Democrático, y que no solo es cuestionado, sino que también está imputado por disparar a civiles en el Paro Nacional de 2021. ¿Qué opinión le merece una persona que una persona así haya llegado a ese cargo?

Primero, lo que los ponen ahí son los votos de los ciudadanos y no el partido. Nosotros le dimos el aval, pero quienes eligen mayoritariamente fueron los ciudadanos de Cali. Segundo, en Colombia no puede ser que se diga que se pueden tomar las ciudades, que pueden amenazarlas y que un ciudadano que decide salir a defender su ciudad, termine convertido en el malo. Entonces, ¿en qué queda la tortura y el asesinato de soldados y policías o los incendios de los hoteles? ¿En qué queda el bloqueo económico del suroccidente? Pero también quiero aclarar que no es mi candidato. Yo tenía otro candidato que era Roberto Rodríguez, concejal de Cali, que no logramos reelegir.

Hay gente que dice que los resultados de las elecciones fueron un voto castigo para el Gobierno, para el petrismo. Ellos lo niegan, dicen que no tiene que ver con su gestión. ¿Usted qué opina?

Uno habla de lo que uno sintió en la campaña. Yo sí sentí un voto castigo para el Gobierno, de decirle no al populismo, no al empoderamiento de la violencia y la impunidad, de darle plata a los criminales y de llevarlos de la mano. Uno siente mucha preocupación con el tema de la salud, en materia de seguridad, hay una preocupación grande en el tema económico. En todas las regiones que recorrimos yo sí sentí un deseo de la ciudadanía de decirle al Gobierno que recapacite y que construya, en vez de destruir.

En términos generales, en las ciudades capitales ganaron candidatos que se autodenominan independientes. No ganó ni la extrema derecha ni la extrema izquierda y el Gobierno dice que buscará acercamientos con ellos. ¿Ustedes también?

Nuestra estrategia no era tener candidatos por todas partes sino apoyar también buenos candidatos y jugar donde nosotros pudiéramos. Una de las cosas que la ciudadanía no entiende de las elecciones locales, es que las estructuras locales pesan mucho. Y este es un partido mayoritariamente de opinión al que le cuestan mucho, por eso, las elecciones locales. La idea será ayudar en todos los mandatos: en Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, aunque ahí sí apoyamos a Jaime Andrés Beltrán. Colombia tiene que encontrar equilibrio para que los colombianos queden satisfechos con la elección de sus mandatarios.

El Centro Democrático ha sido cercano a los Char, aunque a la Alcaldía de Barranquilla no le dieron un apoyo formal a modo de aval. ¿Cómo va ser la relación con Alex Char ahora?

Con el doctor Char siempre ha habido una relación muy cordial y el partido Centro Democrático, evidentemente, votó por Char. Era claro que el partido estaba acompañándolo, como acompañamos también al doctor Verano de la Rosa (elegido por tercera vez gobernador del Atlántico).

¿Qué lectura hace usted de la elección en el Cauca, que fue uno de los departamentos que el año pasado votaron por el Gobierno, de manera casi unánime, pero que ahora quedó en manos de los mismos partidos tradicionales?

Yo creo que el Cauca expresó lo que uno siente allá y es la profunda desilución que hay en el Gobierno. Lo del Cauca es muy bonito porque se derrotó el Pacto, pero también las estructuras políticas tradicionales del departamento que no ganaron. Si uno mira en Popayán, dicen que quedó muy apretado Juan Carlos Muñoz con el candidato de Petro. Pero el que estuvo en tercer y cuarto puesto también eran de oposición a Petro. Y en gobernación, con el triunfo de Octavio (Guzmán) creo que también es un mensaje claro. Mi equipo estuvo con él.

El domingo, con la derrota de Gustavo Bolívar, él dio a entender que había divisiones internas en el partido, porque dijo que se iba a dedicar a “recoger los pedazos que quedaban del Pacto Histórico”. Desde el Pacto niegan esas divisiones, pero ¿usted cómo los ve como bancada, están halando para el mismo lado?

Yo lo que veo es que ellos no tienen un problema de ir y recoger pedazos, sino de Gobierno porque hicieron política diciendo que todo era culpa de Uribe y del uribismo y que el uribismo porque no hacía nada. Pero resulta que ya llevan un año en el poder y no ejecutan. No pueden ni ejecutar el presupuesto ni resolver los problemas de los colombianos. En vez de recoger pedazos, deberían empezar a gobernar, que es asumir responsabilidad y resolver los problemas. Eso es lo que le falta al Pacto.

Algunas personas señalan que los resultados podrían no favorecer al Gobierno Nacional. ¿Cómo cree usted que será la relación de Petro con el resto de mandatarios con quienes, además, debe finalizar su mandato?

Yo creo que el Gobierno lo que tiene es que escuchar. En política no se trata de imponer las ideas de uno, sino de gobernar armónicamente con los ciudadanos. Cuando un Gobierno recibe un voto castigo como el que recibió el Gobierno Petro es una invitación a escuchar lo que está diciendo el resto de la población, y creo que el presidente se tiene que quitar los tapones de las orejas y tomar la decisión de hacer acuerdos.

Nosotros creemos que lo que se necesita hoy son reformas a las reformas. Volver a hablar de que Colombia recupere autoridad porque es la manera en la que viven los ciudadanos. No puede seguir maltratando al sector privado porque va a generar una crisis económica. El Gobierno tiene que oír y espero que eso sirva para que el Gobierno recomponga porque lo que tiene que irle bien es a Colombia.

