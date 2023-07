Rodolfo Hernández dice que será candidato a las elecciones locales pese a su inhabilidad

El excandidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernandez, confirmó su aspiración a las elecciones locales de octubre. Aunque no dijo a qué cargo aspiraría, se ha venido rumoreando que sería a la Gobernación de Santander.

Hernández publicó un video en sus redes sociales en el que habla del cáncer de colón que le fue diagnosticado y, paso siguiente, dice que su enfermedad no le va a impedir participar en las elecciones de autoridades regionales.

“De aquí a que mi cáncer se desarrolle pueden venir entre 6 a 10 años. Todos los que están haciendo fiesta para que yo me les muera antes de las elecciones (...) van a aquedar mamando”, dijo Hernández, quien además es jefe del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción (LIGA), que obtuvo recientemente su personería jurídica.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

Agregó que su enfermedad y las críticas de sus contendores son “el primer round”, pero que sin descanso hará 20 horas de campaña, “son tres mesecitos, eso no es nada”, aseguró.

En el video, que dura casi seis minutos, Hernández confirmó su aspiración, pero no mencionó que la Procuraduría lo sancionó con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 14 años. De acuerdo con sus abogados, la sanción no está “en firme” porque apelarán a la decisión y si es necesario, llevarán el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

(Lea: “Rodolfo Hernández no podrá ejercer cargos públicos por 14 años: Procuraduría”)

El excandidato presidencial fue declarado disciplinariamente responsable por mover sus fichas en la alcaldía de Bucaramanga en un proceso contractual de 2016. El proyecto buscaba la adquisición de tecnología de aseo y aprovechó su cargo para que su hijo, Luis Carlos Hernández, resultara beneficiado.

Se encontró “probado su interés indebido en el proceso de selección destinado a la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la unión temporal Vitalogic RSU que, de resultar contratada, le daría beneficios económicos a su hijo (Luis Carlos Hernández), en virtud de un contrato de porcentaje previamente acordado”, explicó el órgano de control.

Sobre su cáncer, dijo que tendrá que enfrentarse a quimioterapias y cirugía, “hasta que se desaparezca. Todas las cosas a tiempo, salen bien (...) si no me doy cuenta del cáncer, llega un momento en que avanza tanto que no tiene reversa”, dijo.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.