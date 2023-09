“Es persecución política”: Tulio Gómez acudió al CNE tras revocatoria a su candidatura

Tulio Gómez, candidato a la Gobernación del Valle. Foto: Tulio Gómez

Tulio Gómez, dueño del equipo de fútbol América de Cali y aspirante a la Gobernación del Valle, asistió este miércoles a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) para presentar recurso de reposición a la revocatoria de su candidatura.

De acuerdo con Gómez, a quien este lunes se le revocó su aspiración electoral por decisión de los magistrados del CNE, él no estaría inhabilitado para participar en los comicios y todo se trataría de una persecución política.

“He venido a la audiencia del CNE a escuchar la resolución que han emitido los magistrados. Hemos sido derrotados seis - dos y hemos impuesto recurso de reposición para que se respeten mis derechos a elegir y ser elegidos”, indicó Gómez.

Además, hizo referencia a los dos casos que también llegaron al despacho de la entidad electoral, el de Rodolfo Hernández a la gobernación de Santander y el de Juan Daniel Oviedo a la alcaldía de Bogotá, aspiración que quedó en firme luego de que la solicitud que pedía revocarlo por un contrato que había suscrito con una entidad gubernamental no haya prosperado.

Seguimos sin miedo, en contra de las maquinarias y las mafias del Valle. Con tu respaldo venceremos en las urnas este 29 de octubre. #EstoyConTulio #TulioGobernador #ATulioLoApoyo #FirmesConTulio pic.twitter.com/dGjSgxNXNo — Tulio Gómez (@tulioagomez) September 27, 2023

“Como es sabido por todos, el doctor Rodolfo, con tres anotaciones de la Procuraduría, no ha sido revocado y el doctor Oviedo, quien está en situación similar a mi persona, tampoco. El contrato mío no fue ejecutado y no hay causas de inhabilidad. Nuestra campaña sigue firme, es una persecución política y un bloqueo de los políticos que no quieren soltar el poder”.

El todavía aspirante ha reiterado en distintas oportunidades que la candidata y exgobernadora del Valle Dilian Francisca Toro buscaría apartarlo de la carrera por la gobernación.

